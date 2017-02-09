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ye ayda bin TL

Özel meslek liselerinde okuyan öğrenciler üretim yaparak, saatte 11 lira kazanacak. Böylece eğitim görürken ayda bin lira imkanı olacak. Yaz tatillerinde ve yarıyıl tatilinde çalışan da toplam 6 bin 688 lira alacak.

Liseliye ayda bin TL
Çalışma hayatının 'taze gücü' ler olacak. Meslek lisesinde okuyan öğrenciye saat başı 11 liradan aylık bin lira maaş bağlanacak. Yeni model ile maddi sorun yaşayan öğrencilerin çalışmak için okulu bırakmaları gerekmeyecek, sektör ise nitelikli eleman ihtiyacını karşılayacak.

BÖLÜMLER BELİRLENDİ
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle özel mesleki ve teknik anadolu liselerinde üretim yapılmasının önü açıldı. Yeni düzenleme ile öğrenciler, laboratuvar ve atölyelerde ürettikleri malın satışından para kazanabilecek. Öğrenciye çalıştığı saat başına 11 lira ödeme yapılacak. Öğrenci hafta içi günlerde en fazla 3 saat, cumartesi günleri ise en fazla 8 saat, yarıyıl ve yaz tatillerinde ise pazar günleri hariç günde en fazla 8 saat çalışabilecek. Buna göre; öğrenci eğitim görürken ayda bin lira alabilecek. Tatilde de çalışan bir öğrenci ise toplam 6 bin 688 lira ücret alabilecek. Öğrencilere ürettiğini satma imkanı verilen alanlar; biyomedikal, elektrik-elektronik, endüstriyel otomasyon, gıda, hayvan yetiştiriciliği, kimya, makine, matbaa, metal, mobilya, motorlu araçlar, tarım, yenilenebilir enerji, tekstil, tesisat, bilişim, gemi yapımı, inşaat, kuyumculuk, metalürji, plastik, raylı sistemler, seramik cam, tarım ve uçak bakımı olarak belirlendi.

GECE ÇALIŞMAK YOK
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Kemal Şamlıoğlu, özel meslek liselerinin ülke ekonomisine katkısını artırmayı hedeflediklerini belirterek, şöyle konuştu: "Sektörden gelen taleplerle alan ve dalları belirledik. Üretim faaliyetleri 08.00- 21.00 saatleri arasında yapılacak."

Safure CANTÜRK
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  • 09 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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