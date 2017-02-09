Kanal İstanbul için ilk kazma bu yıl

Ulaştırma, Denizcilik veHaberleşme Bakanı Ahmet Arslan,Kanal İstanbul için ilk kazmayıbu yıl vurmayı hedeflediklerinisöyledi. Güzergahiçin şu ana kadar 5alternatif belirlediklerinive finans yöntemi modeliüzerinde çalıştıklarınıkaydeden Arslan, inşaataşamasında çıkacak 1.7milyar metreküp toprağıhem tarımsal amaçlı hemde yapay ada yapımında kullanacaklarınıifade etti. aHaber'deaçıklamalar yapan Arslan, VarlıkFonu'nun dev projelere finansmansağlayacağını belirterek, "Kanalİstanbul dahil ülkemizinyaptığı birçok büyük projeyekaynak oluşturmada VarlıkFonu klasik alıştığımız ticarikredilerin dışında çok dahauygun şartlarda bize imkanlarsağlayacak" dedi. İstanbul'un3. Havalimanı'nın da yüzde42 oranında tamamlandığınısöyleyen Arslan, "Hedefimiz2018'in ilk çeyreğinde 1. fazı devreyesokmak" diye konuştu.
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