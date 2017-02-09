Yol Durumu
  1. Parlak fikirlere fırsat Arıkovanı’ndan
  2. Türkiye’nin enerjisine tam destek

için ilk kazma bu yıl

Kanal İstanbul için ilk kazma bu yıl
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, için ilk kazmayı bu yıl vurmayı hedeflediklerini söyledi. Güzergah için şu ana kadar 5 alternatif belirlediklerini ve finans yöntemi modeli üzerinde çalıştıklarını kaydeden Arslan, inşaat aşamasında çıkacak 1.7 milyar metreküp toprağı hem tarımsal amaçlı hem de yapay ada yapımında kullanacaklarını ifade etti. aHaber'de açıklamalar yapan Arslan, Varlık Fonu'nun dev projelere finansman sağlayacağını belirterek, "Kanal İstanbul dahil ülkemizin yaptığı birçok büyük projeye kaynak oluşturmada Varlık Fonu klasik alıştığımız ticari kredilerin dışında çok daha uygun şartlarda bize imkanlar sağlayacak" dedi. İstanbul'un 3. Havalimanı'nın da yüzde 42 oranında tamamlandığını söyleyen Arslan, "Hedefimiz 2018'in ilk çeyreğinde 1. fazı devreye sokmak" diye konuştu.
Etiketler: ,
  • 09 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar