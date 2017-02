İş şirketten maaş devletten

önceki gün TOBB Ekonomi Şurası 'nda istihdam seferberliği başlattı, her kesimden büyük destekgeldi. Yaklaşık 2 milyon kişinin iş bulmasıhedefiyle yola çıkılan seferberlikte, devlet de yeniişe girecek elemanın maaşının yarısını ödeyecek.Erdoğan'ın başlattığı istihdamseferberliği hamlesine, iş dünyası da katıldı.Gayrimenkulden tekstile, otomotivdenbeyaz eşyaya pek çok sektörde faaliyetgösteren patronlardan istihdam artışımüjdeleri geldi. İş dünyası, ülkesinegüvendiğini belirterek,görüşündebirleşti.'ın duyurduğuprojeye göre;sağlayan herfirmanın asgari ücret üzerindeki SGK primi, vergive İşsizlik Fonu ödemesini devlet karşılayacak.Böylece bir işveren 2017 yılı içinde '+1 kişiyeiş' sağladığındaolan asgari ücretindışında cebinden herhangi bir para çıkmayacak.Mevcut durumda bir işçinin işverene maliyeti olanSadece 2017 için geçerli olan uygulama ile ilgilidüzenlemenin yakında çıkması bekleniyor. Hedefiseaçmak. Bunun dışındahükümet; genç, kadın ve eski hükümlü istihdamındaverdiği destekleri de artırıyor.Öte yandan, haftabaşında yaptığı açıklamada, 1.5 milyon yeniistihdam öngören yeni paketi bir hafta içindeaçıklayacaklarını duyurdu. Hükümetin sunduğuistihdam destekleri ile işsizlik oranının makulseviyelere çekilmesi hedefleniyor.- Cazibe Merkezleri Programı ile112 bin 400,- Mesleki eğitim kurslarından 100bin,- TYP'den 100 bin yeni istihdamsağlanması hedefleniyor.Mart sonuna kadar 5projeye birden başlamayı hedefliyoruz.yıl içinde istihdam sayısını toplam'e çıkaracağız. Bursa'da açacağımızalışveriş merkezi ile dedahaistihdam sağlayacağız.Elimizden geldiğince istihdamyaratmaya çalışıyoruz. Bu çağrınınyansımalarının iş dünyasında olacağınıdüşünüyorum. İnanıyorum ki yaza doğruŞuanda 2 bin kişi çalıştırıyoruz. İnşallahyapmayıdüşünüyoruz.: Bugün her işletmeninfazladan 1 kişi istihdam etmesi,iş sağlanmasıdemektir. İTO, 400 bin üyesiyleCumhurbaşkanımız'ın başlattığı istihdamseferberliğinin neferi olacaktır.İstihdam seferberliği bu dönemde son dereceyüksek düzeyli ihtiyaç haline gelen bir konu.Cumhurbaşkanımız'ın çağrısıtam yerinde ve zamanındaolmuştur.: Sektördeki firmalarımızilave 1 değil, 5 yeni çalışmaarkadaşımızı istihdam etmeyehazır.5 bin kişilikkapasitesinin yüzde 10'u olanistihdam etmek için çalışmalara başladığınıaçıkladı.Bu yılsağlamayı düşünüyoruz.İŞKUR müdürüyle konuştum,toplantı yapacağız.Durumumuza göre deistihdama başlayacağız.olan üyesayımızı çok daha yukarılara çıkarabilmepotansiyelimiz var. Bunun için vakitkaybetmeden çalışmaya başlayacağız.GelişenTürkiye'nin 2023 ve sonrası hedeflerineulaşabilmesi açısından mutlaka istihdamihtiyacına cevap verebilmemiz yönündeCumhurbaşkanımız'ın başlattığıseferberliği canı gönülden destekliyoruz.20 bin üyemizleistihdam seferberliğine destek vereceğiz.Konut satışındacivarında artış hedefliyoruz. Bu durumsektörün 2 milyon olan istihdamını direktyüzde 10 (200 bin) artıracaktır. 300 bini,yanibile bulabiliriz.Bursa sanayisindekişiistihdam ediliyor. Hedefimiz yıl sonunakadar bu rakamıçıkartmak.: 17 bini aşkınüyemiz var. Her üyemiz 2017'de 1 kişiyiistihdam etse,sağlanmış olur