İş şirketten maaş devletten

YARISI DEVLETTEN
Başbakan Binali Yıldırım'ın duyurduğu projeye göre; 'artı 1 istihdam' sağlayan her firmanın asgari ücret üzerindeki SGK primi, vergi ve İşsizlik Fonu ödemesini devlet karşılayacak. Böylece bir işveren 2017 yılı içinde '+1 kişiye iş' sağladığında bin 404 lira olan asgari ücretin dışında cebinden herhangi bir para çıkmayacak. Mevcut durumda bir işçinin işverene maliyeti olan 2 bin 177 liranın 773 lirasını devlet karşılayacak. Sadece 2017 için geçerli olan uygulama ile ilgili düzenlemenin yakında çıkması bekleniyor. Hedef ise 2 milyon istihdam açmak. Bunun dışında hükümet; genç, kadın ve eski hükümlü istihdamında verdiği destekleri de artırıyor.
1.5 MİLYONLUK YENİ PAKET
Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, hafta başında yaptığı açıklamada, 1.5 milyon yeni istihdam öngören yeni paketi bir hafta içinde açıklayacaklarını duyurdu. Hükümetin sunduğu istihdam destekleri ile işsizlik oranının makul seviyelere çekilmesi hedefleniyor.
İŞ-AŞ PROGRAMLAR I BAŞLADI
- Artı 1 istihdam projesi ile 2 milyon,
- Cazibe Merkezleri Programı ile 112 bin 400,
- İşbaşı Eğitim Programı'ndan 300 bin,
- Mesleki eğitim kurslarından 100 bin,
- Girişimcilik eğitimlerinden 100 bin,
- TYP'den 100 bin yeni istihdam sağlanması hedefleniyor.
- Staj ve çıraklık eğitimi alan 1.2 milyon lise ve üniversite öğrencisi için aylık 130-260 TL cep harçlığı verilecek
İŞ DÜNYASI ELEMAN ALIYOR
-Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas: Mart sonuna kadar 5 projeye birden başlamayı hedefliyoruz. Her proje için 300 kişiyi işe alarak, yıl içinde istihdam sayısını toplam bin 500'e çıkaracağız. Bursa'da açacağımız alışveriş merkezi ile de 3 bin kişiye daha istihdam sağlayacağız.
- Zorlu Holding Ahmet Nazif Zorlu: Elimizden geldiğince istihdam yaratmaya çalışıyoruz. Bu çağrının yansımalarının iş dünyasında olacağını düşünüyorum. İnanıyorum ki yaza doğru işsizlik oranları düşecektir.
- Kiğılı Başkanı Abdullah Kiğılı: Şu anda 2 bin kişi çalıştırıyoruz. İnşallah asgari yüzde 10 ile yüzde 15 arasında yeni bir istihdam yapmayı düşünüyoruz.
-İstanbul Ticaret Odası Başkanı İbrahim Çağlar: Bugün her işletmenin fazladan 1 kişi istihdam etmesi, 1.5 milyon kişiye iş sağlanması demektir. İTO, 400 bin üyesiyle Cumhurbaşkanımız'ın başlattığı istihdam seferberliğinin neferi olacaktır.
- ASKON Başkanı Mustafa Koca: İstihdam seferberliği bu dönemde son derece yüksek düzeyli ihtiyaç haline gelen bir konu. Cumhurbaşkanımız'ın çağrısı tam yerinde ve zamanında olmuştur.
-İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçılar Birliği Başkanı İsmail Gülle: Sektördeki firmalarımız ilave 1 değil, 5 yeni çalışma arkadaşımızı istihdam etmeye hazır.
- İÇDAŞ Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi: 5 bin kişilik kapasitesinin yüzde 10'u olan 500 kişi istihdam etmek için çalışmalara başladığını açıkladı.
-Sanko Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu: Bu yıl yüzde 5 istihdam sağlamayı düşünüyoruz. İŞKUR müdürüyle konuştum, toplantı yapacağız. Durumumuza göre de istihdama başlayacağız.
- Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar: 4 bin 800 olan üye sayımızı çok daha yukarılara çıkarabilme potansiyelimiz var. Bunun için vakit kaybetmeden çalışmaya başlayacağız.
- Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan: Gelişen Türkiye'nin 2023 ve sonrası hedeflerine ulaşabilmesi açısından mutlaka istihdam ihtiyacına cevap verebilmemiz yönünde Cumhurbaşkanımız'ın başlattığı seferberliği canı gönülden destekliyoruz.
- Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk: 20 bin üyemizle istihdam seferberliğine destek vereceğiz.
- İstanbul İnşaatçılar Derneği Başkanı Nazmi Durbakayım: Konut satışında yüzde 10-15 civarında artış hedefliyoruz. Bu durum sektörün 2 milyon olan istihdamını direkt yüzde 10 (200 bin) artıracaktır. 300 bini, yani yüzde 15'lik artışı bile bulabiliriz.
- BTSO Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Burkay: Bursa sanayisinde 670 bin kişi istihdam ediliyor. Hedefimiz yıl sonuna kadar bu rakamı 750 bine çıkartmak.
- Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz: 17 bini aşkın üyemiz var. Her üyemiz 2017'de 1 kişiyi istihdam etse, 17 bin yeni istihdam sağlanmış olur
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.