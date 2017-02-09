Merkez Bankası Başkanı (TCMB) Murat Çetinkaya'nın Londra'da yaptığı açıklamaların ardından dolar, 3.69 TL seviyesinin altını test etti.

Çetinkaya Londra'da yaptığı sunumda Merkez Bankası'nın yakın dönemde döviz piyasasında gözlenen oynaklığın fiyatlama davranışı üzerindeki olumsuz etkisini sınırlamak amacıyla kapsamlı ve güçlü bir parasal sıkılaştırma yaptığını söyleyerek, "Mevcut para politikası duruşu net ve istikrarlı bir sıkılaştırmaya işaret etmekte olup, enflasyon dinamiklerinde belirgin bir iyileşme gözlenene kadar devam edecek. Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda bütün araçlarını kullanmaya devam edecek" dedi.



Merkez Bankası açıklamaları öncesinde 3.7140 TL'den işlem gören dolar, açıklamaların ardından 3.6870 TL'ye kadar indi.

TEB Stratejisti Erkin Işık, "Merkez Bankası uzun süredir parasal duruşunda belirgin sıkılaştırma gerçekleştirmesine rağmen TL'nin olumlu tepkisi sınırlı kalmıştı. Bu konuşmada, duruşunu daha uzun süre koruyacağı yönünde oluşan algı, dolar/TL'yi olumlu etkilemiş olabilir. TL son dönemde diğer gelişmekte olan ülke para birimlerine göre oldukça kötü performans gösterdi. Günlük dalgalanmalar olabilir ancak piyasalar Merkez Bankası'nın sıkı duruşunu koruyacağına ikna olursa önümüzdeki günlerde dolar/TL'de aşağı hareketin devamını görebiliriz" dedi.

Merkez Bankası'nın uyguladığı likidite politikaları sonucunda ortalama fonlama maliyeti Ocak ayı başına göre 2 puanlık artışla yüzde 10.30 civarına yükseldi. Bir süredir yüzde 8 seviyesindeki politika faizinden fonlamayı kesen ve üst banttan da fonlamayı sınırlayan Merkez Bankası bankaları geç likidite penceresine yönlendirerek piyasa faizlerini yukarı çekti.

Diğer taraftan ABD'de açıklanan son verilerin Fed'den faiz artırım beklentilerini azaltması da TL dahil gelişmekte olan ülke para birimlerine olumlu yansıdı.