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in pompa satış fiyatına geceyarısından itibaren 6-7 kuruş bekleniyor.

Araç sahiplerini sevindiren gelişme
Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan (PÜİS) alınan bilgiye göre geceyarısından itibaren in pompa satış fiyatında 6-7 kuruş bekleniyor.

Benzinin litre fiyatı şu anda ortalama olarak İstanbul'da 5,38 liradan, Ankara'da 5,43 liradan, İzmir'de ise 5,41 liradan satılıyor.
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  • 09 Şubat 2017, Perşembe 11:20
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