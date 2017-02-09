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50 bin lira kolaylaştı

50 bin lira hibe kolaylaştı
50 bin lira hibe başvurusu yapmak isteyenler dikkat! Girişimcilik sertifikası sahibi olan ve yazdığı iş planına göre değerlendirilen vatandaşların faydalanabildiği 50 bin TL için sistem kolaylaştı. İşletmesini kurmayan vatandaşlar da hibe için başvuru yapabilecek. İşletmelerini kurmadan KOSGEB'e müracaat eden girişimcilerin başvuru formları, oluşturulan kurullar tarafından; sürdürülebilirlik, kârlılık ve potansiyel sektörel fırsatlar gibi konular açısından değerlendirilecek. Sonuç girişimci adayına bildirilecek. Başvurusu onaylanan girişimci adayının, 90 gün içinde işletmesini kurup, veri tabanına kayıt yaptırarak, taahhütname imzalaması gerekecek. Bu işlemleri belirlenen süre zarfında yapmayan girişimci adaylarının başvuruları reddedilecek. Girişimci destek programından yalnızca bir kez faydalanılabilecek.
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  • 09 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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