'Stratejik yatırımlar için finansman üretecek’

Yıllık büyümeye 1.5 puanlıkkatkı sağlayacak ve kısa sürede200 milyar dolarlık büyüklüğeulaşması beklenen Türkiye VarlıkFonu, Türkiye'nin gündemineoturdu. Başbakan YardımcısıNurettin Canikli, Türkiye VarlıkFonu'nun kamu varlıklarınınsatışı veya özelleştirilmesi projesiolmadığını vurgulayarak, "Kamuvarlıklarının teminat gösterilmesisuretiyle kredi temin edilmesiprojesi de değildir" dedi. VarlıkFonu'nun kamunun donuklaşmışvarlıkları üzerinden likit kaynaklaroluşturacağını anlatan BaşbakanYardımcısı Canikli, "Bu kaynakile büyük, stratejik ve teknolojikyatırımlar için uzun vadelifinansman oluşturulabilecektir"diye konuştu.CumhurbaşkanıBaşdanışmanı Cemil Ertemde fonun 3 ayaklı bir denetimetabi tutulacağını söyledi. Ertem,"Bağımsız denetçiler izleyecek.Hem Başbakanlık hem de Meclisinceleme yapacak. Uluslararasıdenetim olmazsa böyle bir fon birgün ayakta durmaz" dedi
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