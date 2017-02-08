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'Stratejik yatırımlar için finansman üretecek’

Stratejik yatırımlar için finansman üretecek’
Yıllık büyümeye 1.5 puanlık katkı sağlayacak ve kısa sürede 200 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşması beklenen Türkiye Varlık Fonu, Türkiye'nin gündemine oturdu. Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Türkiye Varlık Fonu'nun kamu varlıklarının satışı veya özelleştirilmesi projesi olmadığını vurgulayarak, "Kamu varlıklarının teminat gösterilmesi suretiyle kredi temin edilmesi projesi de değildir" dedi. Varlık Fonu'nun kamunun donuklaşmış varlıkları üzerinden likit kaynaklar oluşturacağını anlatan Başbakan Yardımcısı Canikli, "Bu kaynak ile büyük, stratejik ve teknolojik yatırımlar için uzun vadeli finansman oluşturulabilecektir" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem de fonun 3 ayaklı bir denetime tabi tutulacağını söyledi. Ertem, "Bağımsız denetçiler izleyecek. Hem Başbakanlık hem de Meclis inceleme yapacak. Uluslararası denetim olmazsa böyle bir fon bir gün ayakta durmaz" dedi
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  • 08 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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