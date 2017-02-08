Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, PTT AŞ'ye bu yıl 2 bin 500personel alınacağını söyledi. Arslan, "Özellikle büro, gişe ve dağıtıcı memurlar olmak üzere İstanbul'da500 kişinin alım sürecini önümüzdeki hafta başlatıyoruz. Yıl içinde de bu kadroyu 2 bin 500'e tamamlayacağız. Güçlenen PTT'nin daha da büyüyebilmesi adına kadromuzu artıracağız" diye konuştu. Aileleri güvenli internet kullanımı konusunda uyaran Arslan, çocukların internet ortamında kontrolsüz bırakılmaması gerektiğini kaydetti.
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