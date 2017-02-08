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'ye 2 bin 500 kişi alınacak

PTTye 2 bin 500 kişi alınacak
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AŞ'ye bu yıl 2 bin 500 personel alınacağını söyledi. Arslan, "Özellikle büro, gişe ve dağıtıcı memurlar olmak üzere İstanbul'da 500 kişinin alım sürecini önümüzdeki hafta başlatıyoruz. Yıl içinde de bu kadroyu 2 bin 500'e tamamlayacağız. Güçlenen PTT'nin daha da büyüyebilmesi adına kadromuzu artıracağız" diye konuştu. Aileleri güvenli internet kullanımı konusunda uyaran Arslan, çocukların internet ortamında kontrolsüz bırakılmaması gerektiğini kaydetti.

Barış ŞİMŞEK
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  • 08 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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