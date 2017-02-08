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3 TL’ ye düşebilir’

‘Dolar 3 TL’ ye düşebilir’
Bluebay Varlık Yönetimi'nin Kıdemli Ülke Stratejisti Timothy Ash, referandum sonrasında politik istikrarın devam etmesi durumunda /TL'nin 3 seviyelerine doğru gerileyebileceğini belirtti. Küresel ortamın TL için destekleyici olduğunu ifade eden Ash, Merkez Bankası'nın 'dinamik' olarak nitelendirilebilecek sıkılaşma politikasıyla zaman kazandığını söyledi. TL'nin kısa vadede gelecek haftalarda değer kazanabileceğini ancak daha sonra değer kaybı görülebileceğini belirten Ash, "Referandum sonrası piyasa yanlısı bir sonuç olursa TL tekrar güçlenebilir" dedi. Rabobank Gelişen Piyasalar Kur Stratejisti Piotr Matys de dolar/TL'nin 3.59 seviyesinin altına gelmesi durumunda önce 3.50, sonra da 3.39'a gerileyeceği öngörüsünde bulundu.
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  • 08 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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