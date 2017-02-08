Cumhurbaşkanı’ndan istihdam listesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, program sırasında TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Sanko Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu ile istihdam pazarlığı yaptı. Hisarcıklıoğlu, konuşması sırasında özel sektöre artı 1 istihdam sağlaması çağrısı yaptı. Araya giren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir az, en az bir dememiz lazım, içimizde öyle girişimcilerimiz var ki onların bir tane ile doymaması lazım" deyince; Konukoğlu söz alıp "Herkesin gücüne göre alması lazım" şeklinde konuştu. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Konukoğlu bu seferberlikte kaç tane alabilir?" deyince, salonda "500" sesi geldi. Konukoğlu da "En az yüzde 5 ek istihdam sağlayacağım" dedi. Erdoğan, Konukoğlu'na kaç kişi çalıştırdığını sordu. Konukoğlu da "14-15 bin kişi" dedi. Erdoğan'ın "Allah razı olsun. Yani 20 bin kabul etmiş olsak, hesap kolay olsun diye söylüyorum, bin yapar" sözleri salonda kahkahalara neden oldu. Erdoğan, şöyle devam etti: "Konukoğlu kardeşim, bu kapıyı bu şekilde açtığı zaman ardından herhalde Sabancı, Kale Grubu da gelecektir. Zeynep Hanım (Kale Grubu Başkanı) da hesapları yapıyor orada. Koç Grubu tabii herhalde boş durmayacaktır. Bu seferberliği lütfen patronlara iletin. Buradan çağrıyı, daveti yaptık."
Sanko Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu
EKONOMİ BU YIL ŞAHA KALKACAK
Başbakan Binali Yıldırım, 2016'nın son aylarında bazı çevrelerin, dış ekonomik lobilerin Türkiye ekonomisi üzerinde birtakım oyunlar oynamak için harekete geçtiklerini belirterek, şöyle konuştu: "Değerlendirme kuruluşlarının amacı gördük ki ekonomimizi değerlendirmekten ziyade Türkiye'deki istikrar ve güveni sekteye uğratmak. Ancak biz ekonomimize güveniyoruz, milletimize güveniyoruz, işadamlarımıza güveniyoruz. Bugüne kadar bu oyunları nasıl boşa çıkardıysak, son zamanlarda sahnelenen bu oyunu da boşa çıkaracağız. 2017, bazılarının sürekli olarak karamsarlık pompaladığı bir yıl olmayacak. Aksine Türk ekonomisinin tekrar şaha kalkacağı bir yıl olacaktır. TOBB bünyesinde 1.5 milyon üye bir kişi istihdam etse, 1.5 milyon yeni aş anlamına geliyor."
'ENFLASYON NETİCEDİR FAİZ SEBEPTİR'
Finans sektörünün patronlarını insafa davet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, faizler konusunda şunları söyledi: "Girişimci atacağı adımları alacağı düşük faizli krediyle yapacak fakat kalkıp Merkez Bankası'nın oranını ikiye katlayarak kredi vermeye yönelirsen yüzde 15, 16, 17 ile bu ülkede biz bir yere varamayız. Başta tabii kamu bankaları olmak üzere onu da söylüyorum. Enflasyon için bazıları farklı sebepler üretiyorlar. Yok domates, patates, hıyar fiyatları artmış, hepsi hikaye, hepsinin dayandığı yer faizdir. Enflasyon neticedir, faiz sebeptir. Faizle enflasyon doğru orantılıdır, ters orantılı değildir."
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