Büyükanneye torun maaşı belli oldu!

Torununa bakan büyükannaye destek projesinin imzaları atıldı. Buna göre, pilot 10 ilde, yaklaşık 7 bin büyükanneye asgari ücretin üçte biri, yani 425 TL maaş ödenecek.

Büyükanne maaşı için imzalar atıldı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında büyükanne maaşı protokolü bugün imzalanarak resmileşti. İki bakanlık arasında imzalanan protokole göre büyükanne maaşı aylık 425 lira olarak belirlendi.