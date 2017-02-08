Büyükanneye torun maaşı belli oldu!

Torununa bakan büyükannaye destek projesinin imzaları atıldı. Buna göre, pilot 10 ilde, yaklaşık 7 bin büyükanneye asgari ücretin üçte biri, yani 425 TL maaş ödenecek.
Büyükanne maaşı için imzalar atıldı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında büyükanne maaşı protokolü bugün imzalanarak resmileşti. İki bakanlık arasında imzalanan protokole göre büyükanne maaşı aylık 425 lira olarak belirlendi.
kalan karakter 1000
evde hasta kayınvalıdesine bakan maaş varmı
bütün büyük anneane verilsin yarısı sevinsin yarısı üzüldüğü gibi birde devlete kinneniyolar yani ayrım olmadan olsun bütün şehirleri kapsasın
EYT ile ilgili düzenleme bekliyoruz
sayın çalişma bakanım büyük anneler olarak sigorta öncesi doğum borçlanması için bir düzenleme bekliyoruz
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