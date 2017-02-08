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Büyükanneye torun maaşı belli oldu!

Aile ve Çalışma Bakanlığı tarafından imzalanan protokol ile torununa bakan büyükanneye ayda 425 TL maaş ödenecek.

Büyükanneye torun maaşı belli oldu!

Torununa bakan büyükannaye destek projesinin imzaları atıldı. Buna göre, pilot 10 ilde, yaklaşık 7 bin büyükanneye asgari ücretin üçte biri, yani 425 TL maaş ödenecek.

Büyükanne maaşı için imzalar atıldı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında büyükanne maaşı protokolü bugün imzalanarak resmileşti. İki bakanlık arasında imzalanan protokole göre büyükanne maaşı aylık 425 lira olarak belirlendi.
  • 08 Şubat 2017, Çarşamba 11:21
YORUMLAR 4 yorum yapıldı

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evde evde

evde hasta kayınvalıdesine bakan maaş varmı

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 08.02.2017 15:59
vatan t&#252;rkiye vatan türkiye

bütün büyük anneane verilsin yarısı sevinsin yarısı üzüldüğü gibi birde devlete kinneniyolar yani ayrım olmadan olsun bütün şehirleri kapsasın

Aynı Görüşte misiniz?
evet5
hayır1
cevapla 08.02.2017 15:36
murat murat

EYT ile ilgili düzenleme bekliyoruz

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır0
cevapla 08.02.2017 11:54
misafir misafir

sayın çalişma bakanım büyük anneler olarak sigorta öncesi doğum borçlanması için bir düzenleme bekliyoruz

Aynı Görüşte misiniz?
evet7
hayır1
cevapla 08.02.2017 11:33
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