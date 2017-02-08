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Büyükanneye torun maaşı belli oldu!

Büyükanneye ayda 425 TL ödenecek.

Büyükanneye torun maaşı belli oldu!

Aile ve Çalışma Bakanlığı tarafından imzalanan protokol ile torununa bakan büyükanneye ayda 425 TL maaş ödenecek.

Ayrıntılar birazdan...
  • 08 Şubat 2017, Çarşamba 11:21
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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murat murat

EYT ile ilgili düzenleme bekliyoruz

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 08.02.2017 11:54
misafir misafir

sayın çalişma bakanım büyük anneler olarak sigorta öncesi doğum borçlanması için bir düzenleme bekliyoruz

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 08.02.2017 11:33
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