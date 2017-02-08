Büyükanneye torun maaşı belli oldu!

Aile ve Çalışma Bakanlığı tarafından imzalanan protokol ile torununa bakan büyükanneye ayda 425 TL maaş ödenecek.
Ayrıntılar birazdan...
Aile ve Çalışma Bakanlığı tarafından imzalanan protokol ile torununa bakan büyükanneye ayda 425 TL maaş ödenecek.
Ayrıntılar birazdan...
kalan karakter 1000
EYT ile ilgili düzenleme bekliyoruz
sayın çalişma bakanım büyük anneler olarak sigorta öncesi doğum borçlanması için bir düzenleme bekliyoruz
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.