Bakan Arslan dev projelerin son durumunu açıkladı

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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan A Haber'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
Arslan'ın açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:
Varlık Fonu Kanal İstanbul gibi dev projelere kaynak aktaracak.
Çanakkale 18 Mart Köprüsü'nün temelini 18 Mart 2017'de atacağız.
Kanal İstanbul Projesi için 5 güzergah üzerinde çalışılıyor. Bu yıl içinde kazma vurabiliriz. Kanal İstanbul güzergahı belli. 42- 43 kilometrelik bir güzergah.
3. Havalimanı yüzde 42 oranında tamamlandı.
Rize-Artvin Havaalanı Projesi'nde bugün sözleşme imzalandı.
Yerli arama motoruyla ilgili çalışmaları destekliyoruz. Birden fazla çalışmayı da eş zamanlı olarak yürütüyoruz. Veri merkezlerinin kurulmasını teşvik için karar aldık.
Avrasya Tüneli'nden günde 30 bin araç geçiş yapıyor. Marmara Denizinin etrafını bir ring haline getireceğiz.
Dev projelerde ülke ekonomisine katkıyı planlıyoruz. AK Parti ihmal edilen demiryolunu devlet politikası haline getirdi.
- 08 Şubat 2017, Çarşamba 12:50
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