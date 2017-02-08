4 TL’ye Hindistan

Emirates Havayolları'nın başı, 4 liralık Hindistan biletleriyle belaya girdi. Tripsta adlı uçak bileti sitesine giren bazı kişiler, sitedeki teknik bir sorundan dolayı 4 liraya Emirates firmasının Hindistan uçakbiletini aldı. Bu kişiler durumu 200 binden fazla üyesi bulunan Interrail Türkiye'nin Facebook sayfasından da paylaştı. Bunu gören diğer gezginler de siteye girerek biletlere hücum etti. Ancak kısa bir süre sonra biletler tükenince, bazı üyeler Tripsta'yı arayarak 4 liralık bilet almak istediklerini söyledi. Ancak Tripsta yetkilileri, böyle bir kampanya olmadığını, biletlerin en az 500euro olduğunu belirtti. Tripsta, bilet alanlara durumun teknik bir arızadan kaynaklandığını söyleyip satışları iptal etti. Phuket ve Hong- Kong'a da bilet alanlar oldu.
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