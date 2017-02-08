25 bin korucu alınacak

Başbakanlık tarafından Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında, terörle mücadelede etkin rol oynayan geçici köy korucularının (GGK) ismi 'güvenlik korucuları' olarak değiştirildi ve birçok hak verildi. Yeni kanunla Doğu ve Güneydoğu'daki 47 bin510 güvenlik korucusundan yaşları 45-50 arasında olan 18 bin 66'sı emekli edildi. Emekli olanların yerine aynı sayıda korucu alınacak. Ayrıca 7 bin 250 korucu daha istihdam edilecek. Güvenlik korucusu sayısı 54 bin 760'a çıkacak. Alınacak güvenlik korucularının yaşı 22'nin altında ve 30'un üzerinde; gönüllü korucuların yaşı ise 37'nin üzerinde olmayacak
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