Turizme can suyu

Türk halkının seyahat harcamaları yükselişte. Son sömestr tatilinde tüm tesisler yüzde 90'ın üzerinde doluluk yaşarken sektör de mutlu oldu. Öte yandan geçtiğimiz yaz yapılan seyahat harcamalarında yüzde 23.6 artış kaydedildi. 2016'nın üçüncü çeyreğinde yurt içinde ikamet eden 24 milyon 14 bin kişi seyahate çıktı. Yurt içindeki toplam seyahat harcamaları, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23.6 artarak 15 milyar 360 milyon 556 bin liraya yükseldi. Üçüncü çeyrekte seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydıyla ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 0.1 artarak 32 milyon 987 bin oldu. Bu dönemde seyahate çıkanlar 349 milyon 223 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 10.6, seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 466 lira oldu.