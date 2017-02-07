Talep yağdı

Çalık Holding ve Mitsubishi Corporation ortaklığındaki Çalık Enerji, 100 milyon TL olarak çıktığı tahvil ihracını gelen yoğun talep üzerine 150 milyon TL olarak tamamladı. İhraçtan elde edilecek gelir, şirketin enerji yatırımlarının finansmanında kullanılacak. 150 milyon TL tutarındaki 2 yıl vadeli özel sektör tahvili, Çalık Enerji'nin ikinci ihracı oldu.