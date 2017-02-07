Öğrencilere 56 bin ton okul sütü

Gıda, Tarım ve HayvancılıkBakanı Faruk Çelik, buyıl Okul Sütü Programı kapsamında58 bin ton süt dağıtılacağınıbelirterek, "Bugünekadar 305 bin ton süt dağıtımıgerçekleştirildi" dedi. OkulSütü Programı'nın 6. yılı nedeniyledüzenlenen törene katılanÇelik, "Program kapsamında34 bin okulda 6 milyon öğrencimizebu dağıtım gerçekleşecek"dedi. Öğrencilere haftada 3gün süreyle 200 mililitrelik toplam290 milyon kutu yağlı sadeUHT içme sütü dağıtılacak. 6uygulama yılında toplam 1 milyar522 milyon kutu süt dağıtılmışolacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.