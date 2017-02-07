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Öğrencilere 56 bin ton okul ü

Öğrencilere 56 bin ton okul sütü
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, bu yıl Okul ü Programı kapsamında 58 bin ton süt dağıtılacağını belirterek, "Bugüne kadar 305 bin ton süt dağıtımı gerçekleştirildi" dedi. Okul Sütü Programı'nın 6. yılı nedeniyle düzenlenen törene katılan Çelik, "Program kapsamında 34 bin okulda 6 milyon öğrencimize bu dağıtım gerçekleşecek" dedi. Öğrencilere haftada 3 gün süreyle 200 mililitrelik toplam 290 milyon kutu yağlı sade UHT içme sütü dağıtılacak. 6 uygulama yılında toplam 1 milyar 522 milyon kutu süt dağıtılmış olacak.
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  • 07 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
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