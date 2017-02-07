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sayısı 16 bin kişi arttı

Milyoner sayısı 16 bin kişi arttı
Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan yurt içi yerleşik mudi sayısı, geçen yıl yaklaşık 16 bin kişi daha arttı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre; Aralık 2015 itibarıyla Türkiye'de hesabında 1 milyon lira ve üzeri parası olan mudi sayısı 93 bin 8 kişi olarak sayılırken, bu mudilerin bankalardaki toplam mevduatı 594 milyar 661 milyon lira olarak ölçüldü. lerin sayısı 2016 sonunda 108 bin 864'e ulaşırken, bankalardaki toplam mevduatı da 715 milyar 341 milyon lira olarak kaydedildi.
Etiketler:
  • 07 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
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