Milyoner sayısı 16 bin kişi arttı

Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan yurt içi yerleşik mudi sayısı, geçen yıl yaklaşık 16 bin kişi daha arttı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre; Aralık 2015 itibarıyla Türkiye'de hesabında 1 milyon lira ve üzeri parası olan mudi sayısı 93 bin 8 kişi olarak sayılırken, bu mudilerin bankalardaki toplam mevduatı 594 milyar 661milyon lira olarak ölçüldü. Milyonerlerin sayısı 2016 sonunda 108 bin 864'e ulaşırken, bankalardaki toplam mevduatı da 715milyar 341 milyon lira olarak kaydedildi.
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