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ye 150 bin TL

İş kurmak isteyen gençler 50 bin liraya varan hibe ve 100 bin liraya varan faizsiz krediden yararlanabiliyor. Artık iş yeri açmadan da başvuru yapabilecek.

Girişimciye 150 bin TL
Girişimci gençler 50 bin liraya varan hibe ve 100 bin liraya varan faizsiz kredi imkanıyla kendi işinin sahibi olabiliyor. Bu destek, lik Destek Programı kapsamında Küçük ve ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi () tarafından sağlanıyor.

YENİ SİSTEM BAŞLADI
KOSGEB tarafından düzenlenen ve ücretsiz olan uygulamalı girişimcilik eğitimlerini başarıyla tamamlayanlar, bu desteklerden yararlanabiliyor. KOSGEB, bu destek için yeni bir düzenleme yaptı. 1 Şubat'ta başlayan yeni süreçle birlikte, daha önceden eğitimlerini tamamlayıp sertifikasını alan girişimcilerin, işletmelerini açtıktan sonra KOSGEB'e başvuru yapma şartı kaldırıldı. KOSGEB Başkanı Recep Biçer, "Yeni süreçte girişimcilerin işyerlerini açmadan müracaat edebilecekleri şekilde kurguladığımız uygulama başladı" dedi. Biçer, müracaat eden girişimcilerin başvuru formlarının, kurulacak işletmelerin sürdürülebilirlik, kârlılık ve potansiyel sektörel fırsatlar gibi konularının değerlendirileceğini ve olumlu ya da olumsuz sonucun girişimci adayına bildirileceğini kaydetti.

KOBİ'YE 5 MÜJDE
KOBİ ve girişimciler için 2017'ye özel 5 müjdeli haber geldi. Rekabetçi firmaya 405 milyon euro kaynak, 230 bin esnafa faizsiz 50 bin lira, inovatif projelere 2 milyar euro, teknoloji yatırımcısına 100 bin lira hibe, iş kurmak isteyenlere 15 bin liraya kadar destek verilecek.
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  • 07 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
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