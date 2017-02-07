Girişimciye 150 bin TL

Girişimci gençler 50 bin liraya varan hibe ve 100 bin liraya varan faizsiz kredi imkanıyla kendi işinin sahibi olabiliyor. Bu destek, Girişimcilik Destek Programı kapsamında Küçük ve ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) tarafından sağlanıyor.
YENİ SİSTEM BAŞLADI KOSGEB tarafından düzenlenen ve ücretsiz olan uygulamalı girişimcilikeğitimlerini başarıyla tamamlayanlar, bu desteklerden yararlanabiliyor. KOSGEB, bu destek için yeni bir düzenleme yaptı. 1Şubat'ta başlayan yeni süreçle birlikte, daha önceden eğitimlerini tamamlayıp sertifikasını alan girişimcilerin, işletmelerini açtıktansonra KOSGEB'e başvuru yapma şartıkaldırıldı. KOSGEB Başkanı Recep Biçer, "Yeni süreçte girişimcilerin işyerlerini açmadan müracaat edebilecekleri şekilde kurguladığımız uygulama başladı" dedi. Biçer, müracaat eden girişimcilerin başvuru formlarının, kurulacak işletmelerin sürdürülebilirlik,kârlılık ve potansiyel sektörelfırsatlar gibi konularının değerlendirileceğini ve olumlu ya da olumsuz sonucun girişimci adayına bildirileceğini kaydetti.
KOBİ'YE 5 MÜJDE
KOBİ ve girişimciler için 2017'ye özel 5 müjdeli haber geldi. Rekabetçi firmaya 405 milyon euro kaynak, 230 bin esnafa faizsiz 50 bin lira, inovatif projelere 2 milyar euro, teknoloji yatırımcısına 100 bin lira hibe, iş kurmak isteyenlere 15 bin liraya kadar destek verilecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.