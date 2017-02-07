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Fransa atağı

Fransa atağı
Temsa Yurtdışı Satış ve Pazarlama Direktörü Kadri Özgüneş, TEMSA otobüslerinin, Fransız taşımacıların gözdesi olmaya devam ettiğini belirterek, "Ocak'ta Fransa pazarında 22 adetlik otobüs satışı elde ettik. Bu satış seviyesi, 2016'da Fransa pazarına gerçekleştirdiğimiz 179 adetlik satış rakamının üzerine çıkabileceğimizin en önemli göstergesi" dedi.
Etiketler:
  • 07 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
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