Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) tüm üyeleri nezdinde bugün başlattıkları istihdam seferberliği çağrısına iş dünyasından büyük destek geldi.

ZORLU HOLDİNG: HERKESİN ÇABA SARF ETMESİ LAZIM

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, yaptığı açıklamada, istihdamı sağlamak için ellerinden geleni yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Zorlu, "Bence Cumhurbaşkanımızın bu çağrısı çok olumlu. Çünkü işsizliğin düşmesi yönünde sadece bir kişinin değil, herkesin çaba sarf etmesi lazım. Grup olarak üzerimize düşeni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Bazı sektörlerde birkaç gün önce ÖTV oranlarının düşürüldüğünü hatırlatan Zorlu, "Bunun geri dönüşünde satışlar, ihracat, istihdam artar. Grup olarak zaten 'işçi çıkartalım' gibi bir düşüncemiz yok. Elimizden geldiğince de istihdam yaratmaya çalışıyoruz. Bu çağrının yansımalarının iş dünyasında olacağını düşünüyorum. Bunlar geçiş dönemlerimiz... Bu sıkıntılar geçecek. İnanıyorum ki yaza doğru işsizlik oranları düşecektir." ifadelerini kullandı.



LİMAK HOLDİNG: GEREĞİNİ HEMEN YAPACAĞIZ

Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dediklerine yürekten katıldığını ifade ederek, gereğini de hemen yapacaklarını söyledi.



POLAT HOLDİNG: BU MESELE ARTIK BİZİM MİLLİ GÖREVİMİZDİR

Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat ise​ Türkiye'de işsizliğe karşı savaş açıp istihdam yaratmanın başta devlet ve iş adamlarının görevi olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanımıza yüzde 100 katılıyor ve istihdam seferberliğini canı gönülden destekliyoruz. İstihdam ne kadar artarsa, işsizlik ne kadar azalırsa bu durum ülkemizin lehine olacaktır. Bunun için elbette yatırım yapılması gerekiyor. Biz de Polat Holding olarak, enerjiden gayrimenkule yatırımlarımıza ara vermeden devam ediyoruz."

Son dönemde hükümetin açıkladığı vergi ile ilgili düzenlemelerin de özel sektör temsilcileri olarak kendilerini memnun ettiğini, bu düzenlemelerin yatırımları daha da teşvik edeceğini düşündüğünü dile getiren Polat, "Biz Türkiye'ye, ekonomimize güveniyoruz ve inanıyoruz, yatırıma da devam diyoruz. Bu mesele artık bizim milli görevimizdir. İstihdam Türkiye'nin milli görevidir." diye konuştu.



KİĞILI: İSTİHDAMI ARTIRMAK VE ÜLKEMİZ İÇİN NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ

Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı, sektörde 50 yıldır faaliyet gösteren markalardan biri olduklarını hatırlatarak, "Ben ülkeme güveniyorum. Yatırım yapmaya devam ediyoruz. Terör krizini hallettikten sonra ekonomideki sıkıntıların da kısa zamanda biteceğine inananlardan biriyim. İstihdamı artırmak ve ülkemiz için ne gerekiyorsa yapacağız." ifadesini kullandı.

Yıllardır bu işin içinde olan bir marka olarak bu seferberliğe daha önce de katıldıklarını belirten Kiğılı, "Yeni çıkan Cazibe Merkezleri Programı'nı da etüt etmeye başladık. Oralarda yatırım düşünüyoruz. Elimizden ne geliyorsa üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Şu anda 2 bin kişi çalıştırıyoruz. İnşallah asgari yüzde 10 ila yüzde 15 arasında yeni bir istihdam yapmayı düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



ANKARA SANAYİ ODASI: HEP BİRLİKTE GERÇEKLEŞTİRMEYE ÇALIŞACAĞIZ

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerini Oda üyelerini yakın markaja alıp onların istihdamlarını artırmaları konusunda görevlendirdiğini söyledi.

İstihdamla ilgili pek çok destek bulunduğunu anlatan Özdebir, "Yeni işe alınanların belli bir süre sosyal güvenlik vergilerinin devlet tarafından karşılanması gibi... Bu avantajları üyelerimize anlatmak suretiyle onları, istihdamlarını artırmaları konusunda teşvik edeceğiz." dedi.

İstihdam artışının sağlanabileceğinin altını çizen Özdebir, "Ticaret Odası Başkanımız konuştu ve taahhüt verdi. 50 bin civarında bir rakamı hep birlikte gerçekleştirmeye çalışacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız bu kampanyayı açıklarken, 2010 veya 2011 yılındaki bir şeyi hatırlattı. 'O zaman da böyle seferberlik ilan ettik, 1 milyon 100 istihdam artışı sağlandı.' dediler. Bu sefer daha dikkatli ve gayretli olacağımızı söylediler." ifadelerini kullandı.

İç piyasayı canlandırmak adına KDV ve ÖTV indirimleri gibi birçok tedbir alındığını hatırlatan Özdebir, birkaç hafta içinde bu tedbirlerin piyasadaki yansımalarının görüleceğini ve bunun bir sonucu olarak da istihdamın artacağını kaydetti.

ATO BAŞKANI BARAN'DAN ÜYELERİNE İSTİHDAM ÇAĞRISI

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özel sektör temsilcilerinin en az bir kişiye istihdam sağlamaları çağrısına destek verdi.

Türkiye'nin yaşadığı zor süreci kısa sürede atlatabilmesi ve ekonominin büyümesi için iş dünyasının da üzerine düşeni yapması gerektiğini belirten Baran, "Ülkemiz ekonomik bir terörle karşı karşıya. Türkiye üzerinde kirli oyunlar oynanıyor. Türkiye ekonomisinin en önemli aktörlerinden biri olan ATO olarak yaşadığımız zorlu sürecin bize yüklediği sorumlulukların ve görevlerin bilincindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısına uyarak en az bir kişiye istihdam sağlamaları konusunda 155 bin üyemize çağrı yapıyorum." diye konuştu.

Baran, ATO'nun, tüm imkanları ile üyelerine destek olmak için seferber olduğunu, ekonomik cephede karşı karşıya kalınan taarruzlara karşı hep beraber, el ele vererek mücadele etmek gerektiğini sözlerine ekledi.