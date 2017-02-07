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ye peşin promosyon

Emekliye peşin promosyon
Yaklaşık 12 milyon , Mart başından itibaren promosyona kavuşuyor. Promosyon için önce emeklinin Sosyal Güvenlik Kurumu ile protokol imzalayan bankalar arasından seçimini yapması gerekecek. Banka ile sözleşme imzalayacak olan emekli, 3 yıl maaşını başka yere taşımayacağını taahhüt edecek. Ayrıca promosyondan yararlanmak için, 2 adet otomatik ödeme talimatı ile birlikte, kredili mevduat hesabı veya kredi kartı ürünlerinden birisinin bulunması gerekecek. Şartları sağlayanlara, 3 yıl için maaşa göre belirlenen promosyon peşin olarak ödenecek. Ödemeler Mart ayının başında başlayacak.
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  • 07 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
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