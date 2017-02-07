Emekliye peşin promosyon

Yaklaşık 12 milyon emekli, Mart başından itibaren promosyona kavuşuyor. Promosyon için önce emeklinin SosyalGüvenlik Kurumu ile protokol imzalayan bankalar arasındanseçimini yapması gerekecek. Banka ile sözleşme imzalayacak olan emekli, 3 yıl maaşını başka yere taşımayacağını taahhüt edecek. Ayrıca promosyondan yararlanmak için, 2 adet otomatik ödeme talimatı ile birlikte, kredili mevduat hesabı veya kredi kartı ürünlerinden birisinin bulunması gerekecek. Şartları sağlayanlara, 3 yıl için maaşa göre belirlenen promosyon peşin olarak ödenecek. Ödemeler Mart ayının başında başlayacak.
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