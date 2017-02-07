Ekonomiye sigorta

HEDEF 400 MİLYAR TL
Fon'daki 11 şirketin toplam sermayesi de yaklaşık 24 milyar TL olurken, bu şirketlerin aktif büyüklükleri ise 700 milyar liraya ulaştı. Ayrıca mülkiyeti Hazine'ye ait 2.3 milyon metrekare arazi tahsisleri kaldırılarak Fon'a devredildi. Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na ait veya bu fonun tasarrufunda bulunan 3 milyar lira tutarındaki kaynağın en geç aktarım tarihini izleyen 3 ay içinde geri ödenmek kaydıyla Varlık Fonu'na aktarılması kararlaştırıldı. Fon'un kısa sürede 200 milyar lira büyüklüğe ulaşması beklenirken, hedef ise 400 milyar lira olarak belirlendi.
YÖNETİMİ BELLİ
Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mehmet Bostan olduğu fonun kurul üyeleri ise Yiğit Bulut, Kerem Alkin, Himmet Karadağ ve Oral Erdoğan. Ana merkezi İstanbul olan şirket, yurt içi ve yurt dışında şube açabilecek.
VARLIK FONU NE DEMEK?
Ulusal Varlık Fonları, çeşitli finansal varlıklara yatırım yaparak gelirini artırmayı hedefleyen, devletin sahipliği ve yönetimi altında çalışan fonlardır. Bütçe fazlaları varlık fonuna aktarılır. Fonun amacı ülke ekonomisinin, konjonktürel etkilerden kurtarılarak istikrarlı biçimde işlemesini sağlamak ve gelecek kuşaklara refah aktarmaktır. Bu fonla ulusal ya da yabancı bazı finansal varlıklar satın alınıp gelirler artırılmaya çalışılır. Temel hareket noktası, varlıkları risk ve getiri dengesini gözeterek kazanç amaçlı kullanmaktır. Bu işlemleri, bütçe kısıtlamaları altında yürütmek kolay değildir. Varlık fonu kuruluşunun bir nedeni de bu kısıtlamalardan kurtulmaktır.
NE KAZANDIRACAK?
- Dev projelerin finansmanına kaynak sağlayacak.
-Yerli üretim desteklenecek ve kaynak aktarımının dışarıya çıkması önlenecek. Böylece tasarrufların varlık fonuna aktarılmasıyla sürekli kaynak transferi sağlanabilecek.
-Dışa bağımlılığı azaltacak
-Yabancı yatırımcı çekecek.
-Yapılacak yatırımlarla yüzbinlerce kişiye iş sağlanacak.
-10 yıl içinde büyümeye yıllık yüzde 1.5 katkı yapacak.
-Kriz ve olağanüstü dönemlerde ekonomiyi koruyacak.
-Savunma, havacılık ve yazılım gibi teknoloji yoğun stratejik sektörlerde yatırım desteklenecek.
'2023'E DESTEK'
Türkiye Varlık Fonu'nun kaldıraç rolü üstleneceğini belirten Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, "Menkul kıymetleştirme başta olmak üzere piyasalara ciddi bir destek gelecek. Kurumsal yatırımcı tabanına büyük bir oyuncu dahil ediliyor. Piyasaların hem arz hem de talep yönü güçleniyor" dedi. Canikli, fonun uzun vadeli, büyük ve stratejik yatırımların gerçekleştirilmesine de imkan vereceğini belirterek, 2023 hedeflerine ulaşılmasında önemli bir kilometre taşı olacağını ifade etti.
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