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Borcuna sadık olana

Borcuna sadık olana vergi indirimi
Borcuna sadık mükelleflere için düğmeye basıldı. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, yüzde 5'e varan vergi indirimi için Bakanlar Kurulu'na yetki verilmesinin kararlaştırıldığını açıkladı. Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Kurtulmuş, "Vergisini geçmiş dönemlerde eksiksiz ve vaktinde ödeyen vatandaşlarımız için vergilerinde, kurumlar vergisinde, gelir vergisinde yüzde 5'e kadar indirim yapabilecek bir uygulama konusunda Bakanlar Kurulu'na yetki verilmesi öngörülmüştür. Böylece, vakti zamanında vergisini ödeyen insanlarımız, girişimcilerimiz, şirketlerimiz, özellikle Türkiye ekonomisinin bel kemiğini oluşturan KOBİ'lerimiz vergi indirimlerinden yararlanmış olacaklardır" dedi.
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  • 07 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
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