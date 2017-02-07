Borcuna sadık olana vergi indirimi

Borcuna sadık mükelleflere vergi indirimi için düğmeye basıldı. Başbakan Yardımcısıve Hükümet SözcüsüNuman Kurtulmuş, yüzde 5'e varan vergi indirimi için Bakanlar Kurulu'na yetki verilmesinin kararlaştırıldığını açıkladı. Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Kurtulmuş, "Vergisini geçmiş dönemlerde eksiksiz ve vaktinde ödeyen vatandaşlarımız için vergilerinde, kurumlar vergisinde, gelir vergisinde yüzde 5'ekadar indirim yapabilecek bir uygulama konusunda Bakanlar Kurulu'na yetki verilmesi öngörülmüştür. Böylece, vakti zamanında vergisini ödeyen insanlarımız, girişimcilerimiz, şirketlerimiz, özellikle Türkiye ekonomisinin bel kemiğini oluşturan KOBİ'lerimiz vergi indirimlerinden yararlanmış olacaklardır" dedi.
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