Altın yükselişe geçti!

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP) altının kilogramı 147 bin 150 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, 15 işlemde 31 milyon 141 bin 980,51 liralık ve 18 işlemde 40 milyon 698 bin 317,70 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli̇ Maden, Gram Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ons Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafi̇neri̇si̇ şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre değişim göstermedi.



ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,44 artışla 147,50 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 242,00 lira, Cumhuriyet altını 987,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,44 yükselişle 147,50 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle: