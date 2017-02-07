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1.1 milyar $ yatırım 2 bin istihdam

1.1 milyar $ yatırım 2 bin istihdam
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın enerjide dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla startını verdiği yerli kömürden elektrik üretilmesi modelinin ilki olan Çayırhan ihalesi sonuçlandı. Elektrik Üretim AŞ'nin (EÜAŞ) Çayırhan'da bulunan enerji üretim ve kömür rezerv alanlarının özelleştirme ihalesini megavatsaat başına 60.4 dolar ile en düşük teklifi veren Kolin- Kalyon Enerji-Çelikler Ortak Girişim Grubu kazandı. Teknik olarak tamamlanan ihale, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu görüşüne sunulacak. Özelleştirme İdaresi Yüksek Kurulu'nun onayından sonra, ihalede en düşük teklifin geçerli olacağı birim fiyat üzerinden işletme hakkı devir sözleşmesi imzalanacak ve alıcıya devir gerçekleştirilecek. Kolin İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Celal Koloğlu, Türk ekonomisine güvendiklerini ve yatırıma devam edeceklerini vurgularken, kömürden enerji üretiminin hem cari açığın düşürülmesine hem de istihdama katkı sağlayacağına dikkati çekti. Çayırhan'da 1.1 milyar dolarlık yatırım gerçekleştireceklerini ifade eden Koloğlu, "800 megavatlık santralde 500 kişi, bin 500 kişi de kömür çıkarma işleminde olmak üzere toplamda 2 bin kişiye istihdam sağlanacak" dedi.



Fotoğraftakiler sol baştan (Kolin İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Celal Koloğlu, Çelikler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Çelik, Kalyon Holding
Enerji Grup Başkanı Murtaza Ata)
Etiketler:
  • 07 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
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