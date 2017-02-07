1.1 milyar $ yatırım 2 bin istihdam

Enerji ve Tabii KaynaklarBakanı Berat Albayrak'ınenerjide dışa bağımlılığı azaltmakamacıyla startını verdiği yerlikömürden elektrik üretilmesimodelinin ilki olan Çayırhan ihalesisonuçlandı. Elektrik Üretim AŞ'nin(EÜAŞ) Çayırhan'da bulunanenerji üretim ve kömür rezervalanlarının özelleştirme ihalesinimegavatsaat başına 60.4 dolarile en düşük teklifi veren Kolin-Kalyon Enerji-Çelikler OrtakGirişim Grubu kazandı. Teknikolarak tamamlanan ihale, EnerjiPiyasası Düzenleme Kurumugörüşüne sunulacak. Özelleştirmeİdaresi Yüksek Kurulu'nunonayından sonra, ihalede en düşükteklifin geçerli olacağı birim fiyatüzerinden işletme hakkı devirsözleşmesi imzalanacak ve alıcıyadevir gerçekleştirilecek. Kolinİnşaat Yönetim Kurulu ÜyesiCelal Koloğlu, Türk ekonomisinegüvendiklerini ve yatırımadevam edeceklerini vurgularken,kömürden enerji üretiminin hemcari açığın düşürülmesine hemde istihdama katkı sağlayacağınadikkati çekti. Çayırhan'da1.1 milyar dolarlık yatırımgerçekleştireceklerini ifade edenKoloğlu, "800 megavatlık santralde500 kişi, bin 500 kişi de kömürçıkarma işleminde olmak üzeretoplamda 2 bin kişiye istihdamsağlanacak" dedi.
Fotoğraftakiler sol baştan (Kolin İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Celal Koloğlu, Çelikler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Çelik, Kalyon Holding
Enerji Grup Başkanı Murtaza Ata)
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