Türkiye markalaşıyor

Bilim, Sanayi veTeknoloji Bakanı FarukÖzlü, Türk Patent ve MarkaKurumu'na (TÜRKPATENT)2016'da yapılan markabaşvuru sayısının, 94 bin575'i yerli olmak üzere toplam107 bin 176'ya ulaştığınıbelirterek, "Geçen yıl yapılanyerli marka başvuru oranıyüzde 87 olarak gerçekleşti,yerli marka başvurularındakiartış dikkat çekici" dedi.Bakan Özlü, patent başvurusayısının 6 bin 445'i yerli,10 bin 333'ü yabancı olmaküzere toplam 16 bin 778'eyaklaştığının altını çizdi.
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