Türkiye markalaşıyor

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türk Patent ve Marka Kurumu'na (TÜRKPATENT) 2016'da yapılan marka başvuru sayısının, 94 bin 575'i yerli olmak üzere toplam 107 bin 176'ya ulaştığını belirterek, "Geçen yıl yapılan yerli marka başvuru oranı yüzde 87 olarak gerçekleşti, yerli marka başvurularındaki artış dikkat çekici" dedi. Bakan Özlü, patent başvuru sayısının 6 bin 445'i yerli, 10 bin 333'ü yabancı olmak üzere toplam 16 bin 778'e yaklaştığının altını çizdi.