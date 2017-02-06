Şube müdürü ve şefe gelir artışı

Enerji Bir-Sen, şube müdürü ve 657'ye tabi çalışan şeflerin ek özel hizmet tazminatlarının artırılması için MaliyeBakanlığı'na başvurdu. Memur-Sen Başkan Yardımcısı ve Enerji Bir-Sen Başkanı HacıBayram Tonbul, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Kamuda bazı amirlerin, maiyetindeki çalışandan daha az maaş aldığı bir ortam var. 1 sayılı cetveldeki şube müdürleri ve 657'ye tabi şeflerin ek özel hizmet tazminatlarının artırılması gerekiyor. Şube müdürlerinin özel hizmet tazminatı oranında, Adalet Bakanlığı'nda çalışan şube müdürlerinde olduğu gibi yüzde 135'ten yüzde 175'e iyileştirme yapılmasını istiyoruz. İdari şeflerin özel hizmet tazminat oranlarının da Adalet Bakanlığı'nda çalışan şefler gibi yüzde 67 yerine yüzde 117 olarak düzenlenmesini talep ediyoruz. Bu sorun, çıkarılacak 'Ek YanÖdeme Kararnamesi' ile giderilmelidir."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.