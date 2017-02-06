Şube müdürü ve şefe gelir artışı

Enerji Bir-Sen, şube müdürü ve 657'ye tabi çalışan şeflerin ek özel hizmet tazminatlarının artırılması için Maliye Bakanlığı'na başvurdu. Memur-Sen Başkan Yardımcısı ve Enerji Bir-Sen Başkanı Hacı Bayram Tonbul, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Kamuda bazı amirlerin, maiyetindeki çalışandan daha az maaş aldığı bir ortam var. 1 sayılı cetveldeki şube müdürleri ve 657'ye tabi şeflerin ek özel hizmet tazminatlarının artırılması gerekiyor. Şube müdürlerinin özel hizmet tazminatı oranında, Adalet Bakanlığı'nda çalışan şube müdürlerinde olduğu gibi yüzde 135'ten yüzde 175'e iyileştirme yapılmasını istiyoruz. İdari şeflerin özel hizmet tazminat oranlarının da Adalet Bakanlığı'nda çalışan şefler gibi yüzde 67 yerine yüzde 117 olarak düzenlenmesini talep ediyoruz. Bu sorun, çıkarılacak 'Ek Yan Ödeme Kararnamesi' ile giderilmelidir."