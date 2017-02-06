Soğan yaktı

Soğan hem üreticiyi hem tüketiciyi yaktı. Ankara'nın Polatlı ilçesinde çiftçilerin mahsulleri depolarda kaldı. Çiftçilerin 25 kuruşa bile satamadığı soğan, markette ise 1 ile 2 lira arasında fiyatla satılıyor. Çiftçi Hulusi Çoban, "Bu sene soğanın 30-40 kuruş maliyeti var ama 25 kuruşa satamıyoruz. Benim depomda duruyor, şu anda kimse almıyor" dedi. Çiftçi Hidayet Kökçesöz de bu yıl satabilenlerin zararına sattığını, satamayanların da atacağını dile getirirken; Galip Gezer ise soğanı ektiklerini ama hiçbir zaman kâr elde edemediklerini, toptancının kazandığını kaydetti.