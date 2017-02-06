Yol Durumu
  1. Torununa bakana maaş!
  2. Türkiye markalaşıyor

Soğan yaktı

Soğan yaktı
Soğan hem üreticiyi hem tüketiciyi yaktı. Ankara'nın Polatlı ilçesinde çiftçilerin mahsulleri depolarda kaldı. Çiftçilerin 25 kuruşa bile satamadığı soğan, markette ise 1 ile 2 lira arasında fiyatla satılıyor. Çiftçi Hulusi Çoban, "Bu sene soğanın 30-40 kuruş maliyeti var ama 25 kuruşa satamıyoruz. Benim depomda duruyor, şu anda kimse almıyor" dedi. Çiftçi Hidayet Kökçesöz de bu yıl satabilenlerin zararına sattığını, satamayanların da atacağını dile getirirken; Galip Gezer ise soğanı ektiklerini ama hiçbir zaman kâr elde edemediklerini, toptancının kazandığını kaydetti.
Etiketler:
  • 06 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar