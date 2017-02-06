Lüks haYAT!

Karada yapılan dünyanın ikinci en büyük tekne ve yat fuarı olan CNR Avrasya Boat Show için geri sayım başladı. Binin üzerinde markanın katılımı ile 11'inci kez düzenlenecek fuarın, 10 Şubat'ta VIP açılışı yapılacak. Fuar, 11-19 Şubat arasında da CNR EXPO Yeşilköy'de tüm ziyaretçilere açık olacak. CNRAvrasya Boat Show; ünlü markaların en iddialı motor yat ve yelkenlileri ile görsel bir şölene dönüşecek. Milyon dolarlık yatların dünya ve Türkiye tanıtımlarına ev sahipliği yapacak fuarda, 300'ün üzerinde süper yat, mega yat, katamaran, yelkenlinin yanı sıra amatör denizciler için daha az bütçeyle sahip olunabilecek tekneler de sergilenecek.
FUARIN EN PAHALISI
İngiliz tersane Princess Yachts'ın Flybridge serisinin en gözde yatlarından olan 25.5 metrelik Princess 82'nin, CNR Avrasya Boat Show'un en büyük ve en pahalı teknesi olacağı belirtildi. Fiyatı açıklanmayan süper yat, dış yaşam mahallerindeki geniş alanları ve iç mekanlarının modernliği ile dikkat çekiyor. Beyaz gövdeye sahip yatın dış tasarımı, daha önce pek çok kez ödül alan Bernard Olesinski ve Princess Yachts mühendislerinin ortak çalışması. İç tasarımda ise İtalyan Missoni'nin imzası yer alıyor.
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