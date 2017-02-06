Kreşlerde ‘engel’ kalkacak

Aile ve Sosyal PolitikalarBakanlığı'nca başlatılan çalışmakapsamında, Türkiye genelindeki eğitim vesağlık yapıları, bakımevleri, kreş ve çocukoyun alanları gibi yerler engelli çocuklarınkullanımına uygun hale getirilecek.Çalışma kapsamında, farklı engelgruplarından çocukların eğitim, oyun alanlarıve sağlık kuruluşlarında renk kullanımındandonanımlara ve yer seçimine kadar tümdetaylarda erişebilirlik ihtiyaçları belirlenecek.Belirlenen kıstaslar, hazırlanacak rehberde biraraya getirilecek. Rehberin hazırlanmasınınardından eğitim ve sağlık yapıları,bakımevleri, kreş ve çocuk oyun alanları gibialanlarda tüm detaylar yeniden düzenlenecek.
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