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lerde ‘engel’ kalkacak

Kreşlerde ‘engel’ kalkacak
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nca başlatılan çalışma kapsamında, Türkiye genelindeki eğitim ve sağlık yapıları, bakımevleri, ve çocuk oyun alanları gibi yerler engelli çocukların kullanımına uygun hale getirilecek. Çalışma kapsamında, farklı engel gruplarından çocukların eğitim, oyun alanları ve sağlık kuruluşlarında renk kullanımından donanımlara ve yer seçimine kadar tüm detaylarda erişebilirlik ihtiyaçları belirlenecek. Belirlenen kıstaslar, hazırlanacak rehberde bir araya getirilecek. Rehberin hazırlanmasının ardından eğitim ve sağlık yapıları, bakımevleri, kreş ve çocuk oyun alanları gibi alanlarda tüm detaylar yeniden düzenlenecek.
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  • 06 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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