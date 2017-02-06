Kolay kazanç

Sosyal medya fenomenleri, paylaşımları ile milyonlar kazanıyor. 73.6 milyon takipçisi olan ünlü top model Kendall Jenner tek bir paylaşım için aldığı 300 bin dolar ile dünya rekoruna imza atarken; Türkiye’de de Demet Akalın 20 bin lirayı bulan tanıtım tarifesi ile ipi göğüslüyor...
Ünlü, ünsüz pek çok kişi için sosyal medya gelir kaynağı oldu. Twitter, Instagram ve Facebook fenomenleri, ürün tanıtarak veya satış yaparak ayda milyonlar kazanıyor. Bazı bloggerlar tek bir paylaşımdan onbinlerce dolar alıyor. Bilinirliğine göre tanıtım tarifesi değişiyor. Takipçi sayısı fazla olanın paylaşım ücreti de yüksek oluyor. Bu konuda ABD ve Avrupa'daki ünlüler başı çekiyor. ABD'deki son yılların en popüler top modelleri Kendall Jenner ve Gigi Hadid, Instagram'daki bir paylaşımları için 125-300 bin dolar arasında para kazanıyor. Türkiye'de de bu konuda başı DemetAkalın, BurcuEsmersoy, ÖzgeUlusoy, Ebru Şallı,Işıl Rençber gibi ünlü isimler başı çekiyor. Paylaşım ücretinde rekoru ise 20 binliralık tanıtım ücreti ile Demet Akalın elinde bulunduruyor. Paylaşımlarıyla sosyal medyafenomeni olan isimler de zaman içinde büyük paralar kazanabiliyor.
kalan karakter 1000
öyledir...ac gözü doyurmak mümkünmü....git sor garibanlari oynamayi cok severler...cok acsalar Cuma günü...Üsküdar Camilerinde mendil acsinlar.
Mobil işportacılar desenize siz şuna.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.