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fenomenleri, paylaşımları ile milyonlar kazanıyor. 73.6 milyon takipçisi olan ünlü top model Kendall Jenner tek bir paylaşım için aldığı 300 bin dolar ile dünya rekoruna imza atarken; Türkiye’de de Demet Akalın 20 bin lirayı bulan tanıtım tarifesi ile ipi göğüslüyor...

Kolay kazanç
Ünlü, ünsüz pek çok kişi için gelir kaynağı oldu. Twitter, Instagram ve Facebook fenomenleri, ürün tanıtarak veya satış yaparak ayda milyonlar kazanıyor. Bazı bloggerlar tek bir paylaşımdan onbinlerce dolar alıyor. Bilinirliğine göre tanıtım tarifesi değişiyor. Takipçi sayısı fazla olanın paylaşım ücreti de yüksek oluyor. Bu konuda ABD ve Avrupa'daki başı çekiyor. ABD'deki son yılların en popüler top modelleri Kendall Jenner ve Gigi Hadid, Instagram'daki bir paylaşımları için 125- 300 bin dolar arasında para kazanıyor. Türkiye'de de bu konuda başı Demet Akalın, Burcu Esmersoy, Özge Ulusoy, Ebru Şallı, Işıl Rençber gibi ünlü isimler başı çekiyor. Paylaşım ücretinde rekoru ise 20 bin liralık tanıtım ücreti ile Demet Akalın elinde bulunduruyor. Paylaşımlarıyla sosyal medya fenomeni olan isimler de zaman içinde büyük paralar kazanabiliyor.
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  • 06 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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taka41 taka41

öyledir...ac gözü doyurmak mümkünmü....git sor garibanlari oynamayi cok severler...cok acsalar Cuma günü...Üsküdar Camilerinde mendil acsinlar.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 06.02.2017 10:52
Aras Aras

Mobil işportacılar desenize siz şuna.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 06.02.2017 09:53
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