26 Ağustos 2016 tarihinde milli geliri artırma amacıyla kurulan Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AŞ, kamuya ait önde gelen şirketlerden Halkbank, THY, Ziraat Bankası, PTT, BİST, BOTAŞ, Çaykur, Eti Maden, Türksat gibi şirketlerin katılımıyla yeniden gündeme geldi. Peki varlık fonu nedir? Ne amaçla kurulmuştur? Hangi ülkelerde kurulmuştur? Tüm bu soruların cevabını sizler için derledik.

VARLIK FONU NEDİR

Ulusal Varlık Fonları, çeşitli finansal varlıklara yatırım yaparak gelirini artırmayı hedefleyen, devletin sahipliği ve yönetimi altında çalışan fonlardır.



VARLIK FONUNUN AMACI NEDİR?

-Büyüme oranlarında artış sağlanması

-İstihdam sağlayacak yatırımların artırılması

-Savunma Sanayii, yazılım vb. yüksek teknolojik ürünlere yönelik ar-ge yatırımları için bütçe ayrılması

-Büyük çaplı alt yapı projeleri için kamu borcu artırılmadan finansman sağlanması

-Bürokratik ve hantal şirket yapılarının daha verimli hale getirilmesi







VARLIK FONUNA DEVREDİLEN ŞİRKETLER

-Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası AŞ

-PTT

-Türk Telekomünikasyon AŞ

-THY

-Milli Piyango İdaresi

-BOTAŞ

-BİST

-Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

-TPAO

-TÜRKSAT

-Çaykur

-Halkbank



DÜNYADA VARLIK FONU

-Varlık Fonu birçok ülkede yaygın olarak uygulanmaktadır.

-Önceleri petrol gibi emtia gelirleri yüksek olan ve sürekli cari fazla veren ülkeler varlık fonu kurmuştur.

-İlk varlık fonu Kuveyt tarafından 1953 yılında kuruldu.

-Sistemin başarılı olması diğer ülkeleri de varlık fonu uygulamaya yöneltti.

-Türkiye hariç G20 ülkelerinin tamamında varlık fonu bulunmaktaydı, Türkiye de varlık fonunu kurarak bu listeye dahil oldu.

-Dünyada başta ABD ve Çin olmak üzere 55 ülkede varlık fonu bulunmaktadır.





DEV PROJELERE FİNANSMAN İMKANI

Varlık Fonu, otoyollar, Kanal İstanbul, üçüncü köprü ve havalimanı, nükleer santral gibi dev projelere kamu borcunu arttırmadan finansman sağlayacak. Sermaye piyasalarının büyüme ve derinleşmesini hızlandıracak olan fon, bankacılık sisteminin finans sektöründeki hakim rolünü de azaltacak. Fonun, ekonomik dalgalanma dönemlerinde piyasalarda istikrarı sağlayıcı bir rol üstlenmesi de hedefleniyor.

VARLIK FONUNU KİM DENETLİYOR?

Şirket ve şirket tarafından kurulacak diğer şirketler, Türkiye Varlık Fonu ve kurulacak alt fonlar bağımsız denetime tabi ve şirket, Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında kurumsal yönetim düzenlemelerine uyuyor.

VARLIK FONUNUN YÖNETİM KURULU'NDA KİMLER VAR?

Türkiye Sicil Gazetesi'ndeki bilgiye göre, Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise Yiğit Bulut, Kerem Alkin, Himmet Karadağ ve Oral Erdoğan atandı.



Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkanlığı'na ise Mehmet Bostan atanmıştı.



