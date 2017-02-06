Esnafa kredi garantisi

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek,Halkbank tarafından esnaf ve sanatkarlarınfinansmana erişim imkanlarını artırmak vehızlandırmak amacıyla ikinci bir kredi garantikurumunun kurulacağını belirtti. Bununlaesnaf ve sanatkarlara yüzde 100 kefaletimkanının sağlanacağına dikkati çeken Şimşek,yeni kredi garanti kurumunun önümüzdekibirkaç ay içinde faaliyete geçmesinibeklediklerini söyledi. Şimşek, "Yapılacakdeğişiklikle kredi garanti işlemleri daharekabetçi bir ortamda yapılacak ve 250 milyarliralık kefalet hacminden firmalarımızın dahahızlı yararlanması sağlanacak. Öncelikli esnaf vesanatkarın krediye erişimini kolaylaştıracak sözkonusu düzenleme, ikinci aşamada KOBİ'leri dekapsayacak" ifadesini kullandı.
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