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a kredi garantisi

Esnafa kredi garantisi
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Halkbank tarafından ve sanatkarların finansmana erişim imkanlarını artırmak ve hızlandırmak amacıyla ikinci bir kredi garanti kurumunun kurulacağını belirtti. Bununla esnaf ve sanatkarlara yüzde 100 kefalet imkanının sağlanacağına dikkati çeken Şimşek, yeni kredi garanti kurumunun önümüzdeki birkaç ay içinde faaliyete geçmesini beklediklerini söyledi. Şimşek, "Yapılacak değişiklikle kredi garanti işlemleri daha rekabetçi bir ortamda yapılacak ve 250 milyar liralık kefalet hacminden firmalarımızın daha hızlı yararlanması sağlanacak. Öncelikli esnaf ve sanatkarın krediye erişimini kolaylaştıracak söz konusu düzenleme, ikinci aşamada KOBİ'leri de kapsayacak" ifadesini kullandı.
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  • 06 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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