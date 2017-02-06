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Emekliye özel teklif

Promosyona imza atan bankalara bu hafta yenileri eklenecek. Bakan Müezzinoğlu, ‘Bankalar kendi içlerinde belli promosyonlar, bonus çalışmaları yapıyor. Emekli cazip olanı seçecek’ dedi

Emekliye özel teklif
Yaklaşık 12 milyon emekliye promosyona bankalar 'Evet' dedi. 4 banka geçen hafta protokolü imzalayarak, promosyon sürecini başlattı. Bu hafta da promosyon protokolüne imza atan bankalar arasına yenileri eklenecek. Promosyon hazırlıklarını sürdüren bankaların, emekliler için özel çalışmalar hazırladığı, tutarın artabileceği belirtiliyor.

'PAZARLIĞINIZI YAPIN'
Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, promosyonda hiçbir bankanın belirlenen tabanın altında rakam öneremeyeceğini söyledi. "Maaşı bin liranın altında olanlar 300, bin lira üzeri olanlar 375, 2 bin lira üzerinde olanlar ise 450 lira promosyon alacak. Bu bir taban. Özel bankalar veya diğerleri kendi içlerinde belli promosyonlar ve bonus çalışmalarını yapıyor" diyen Müezzinoğlu, şöyle devam etti: "Bunun üstünde önerisi olanlar varsa yapacak. Emekli daha cazip olanı tercih edecek. 3 yıl kalma şartıyla. Özel bankaların farklı önerilerini bekliyoruz. Garantim şu: Kimse tabanın altında öneri yapamayacak. Emekli pazarlığını yapsın."
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  • 06 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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