Emekliye özel teklif

Yaklaşık 12 milyon emekliye promosyona bankalar 'Evet' dedi. 4 banka geçenhafta protokolü imzalayarak,promosyon sürecini başlattı. Bu hafta da promosyon protokolüne imza atan bankalar arasına yenileri eklenecek. Promosyon hazırlıklarını sürdüren bankaların, emekliler için özel çalışmalar hazırladığı, tutarın artabileceği belirtiliyor.
'PAZARLIĞINIZI YAPIN' Çalışma Bakanı MehmetMüezzinoğlu, promosyondahiçbir bankanın belirlenen tabanınaltında rakam öneremeyeceğinisöyledi. "Maaşı bin liranın altındaolanlar 300, bin lira üzeri olanlar375, 2 bin lira üzerinde olanlar ise450 lira promosyon alacak. Bu birtaban. Özel bankalar veya diğerlerikendi içlerinde belli promosyonlarve bonus çalışmalarını yapıyor"diyen Müezzinoğlu, şöyle devametti: "Bunun üstünde önerisiolanlar varsa yapacak. Emeklidaha cazip olanı tercih edecek. 3yıl kalma şartıyla. Özel bankalarınfarklı önerilerini bekliyoruz.Garantim şu: Kimse tabanınaltında öneri yapamayacak. Emeklipazarlığını yapsın."
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