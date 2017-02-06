Yol Durumu
  1. Kolay kazanç
  2. Varlık Fonu'na dev kaynak aktarımı

Çifte indirim

ÖTV ve KDV indirimleri etiketlere yansıdı, ve sektörleri hareketlendi. Firmaların yaptığı ekstra kampanyalar ile beyaz eşyadaki indirimin yüzde 20’yi bulması bekleniyor

Çifte indirim
Beyaz eşya ve daki ÖTV ve KDV indirimi ürünlerde kendini göstermeye başladı. Bakanlar Kurulu kararıyla ve küçük ev aletlerinden alınan yüzde 6.7'lik ÖTV'nin 30 Nisan'a kadar sıfırlanması ve mobilyada da KDV oranının aynı tarihe kadar yüzde 18'den yüzde 8'e düşürülmesi, mağazalarda fiyat etiketlerine yansıdı. Firmaların ekstra indirimleri ve kampanyaları devreye sokması ile ucuzluğun daha da artması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde indirimlerin yüzde 15-20'yi bulması öngörülüyor.

SEKTÖRE DOPİNG ETKİSİ
Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Başkan Yardımcısı ve Arzum Başkanı Murat Kolbaşı, "Sektörde ÖTV yüzde 6.7... Firmalar da bunun üzerine 5 ila 12 puan arasında bir şey ilave etse, tüketicilere yansıyan fiyatlarda yüzde 15 ila 20 arasında bir indirim olabilir" dedi. Firmaların bu indirimin yerine kampanyalar yaparak da sektöre ivme kazandırabileceğini ifade eden Kolbaşı, zaman zaman paket kampanyalar yaptıklarını, elektrik süpürgesi ile 'kettle'ı birlikte sattıklarını söyledi. Sektördeki tüm oyuncuların alınan kararı çok olumlu karşıladığını dile getiren Kolbaşı, "Çünkü ciromuzun yüzde 30'dan fazlasını Anneler Günü'nden önce yaparız. Dolayısıyla kararın bu döneme denk geliyor olması, cironun artışı açısından da faydalı olacak" şeklinde konuştu. Kolbaşı, "Normalde küçük ev aletleri pazarının 2017 yılında yüzde 10 ila 15 arasında büyümesini bekliyorduk. Bu indirimle birlikte normal büyümenin üzerine artı yüzde 5 ila 10 arası bir büyüme daha öngörüyorum" ifadelerini kullandı. Conti Ev Aletleri Genel Müdürü Türker Tarhan da "Özellikle son kullanıcıların alışveriş eğilimlerinin az olduğu sıkıntılı bir dönemde ÖTV indiriminin olması sektörü rahatlatacak. Fiyat düşüşü ürüne göre değişiklik gösterecektir" açıklamasını yaptı.

'FIRSATI KAÇIRMAYIN'
Mobilya mağazası müdürü Ramazan Kıran, KDV indirimin özellikle yeni evlenecek çiftler için fırsat yarattığını dile getirdi. Kıran, şunları kaydetti: "KDV'nin düşürülmesiyle birlikte müşterilerimizden yoğun rağbet görüyoruz. 30 Nisan'a kadar mobilyasını yenilemek isteyen ve düğün hazırlığında olan çiftlerimizi bekliyoruz. Böylece yüzde 10 indirimle mobilyalarını alabilirler."
Etiketler: , ,
  • 06 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar