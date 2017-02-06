Çifte indirim

Beyaz eşya ve mobilyadaki ÖTV ve KDV indirimi ürünlerde kendini göstermeye başladı. Bakanlar Kurulu kararıyla beyaz eşya ve küçük ev aletlerinden alınan yüzde 6.7'lik ÖTV'nin 30 Nisan'a kadar sıfırlanması ve mobilyada da KDV oranının aynı tarihe kadar yüzde18'den yüzde 8'e düşürülmesi, mağazalarda fiyat etiketlerine yansıdı. Firmaların ekstra indirimleri ve kampanyaları devreye sokması ile ucuzluğun daha da artması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde indirimlerin yüzde 15-20'yi bulması öngörülüyor.
SEKTÖRE DOPİNG ETKİSİ Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) BaşkanYardımcısı ve Arzum Başkanı Murat Kolbaşı,"Sektörde ÖTV yüzde 6.7... Firmalar da bununüzerine 5 ila 12 puan arasında bir şey ilave etse,tüketicilere yansıyan fiyatlarda yüzde 15 ila 20arasında bir indirim olabilir" dedi. Firmaların buindirimin yerine kampanyalar yaparak da sektöreivme kazandırabileceğini ifade eden Kolbaşı,zaman zaman paket kampanyalar yaptıklarını,elektrik süpürgesi ile 'kettle'ı birlikte sattıklarınısöyledi. Sektördeki tüm oyuncuların alınan kararıçok olumlu karşıladığını dile getiren Kolbaşı,"Çünkü ciromuzun yüzde 30'dan fazlasını AnnelerGünü'nden önce yaparız. Dolayısıyla kararınbu döneme denk geliyor olması, cironun artışıaçısından da faydalı olacak" şeklinde konuştu.Kolbaşı, "Normalde küçük ev aletleri pazarının2017 yılında yüzde 10 ila 15 arasında büyümesinibekliyorduk. Bu indirimle birlikte normal büyümeninüzerine artı yüzde 5 ila 10 arası bir büyüme dahaöngörüyorum" ifadelerini kullandı.Conti Ev Aletleri Genel Müdürü TürkerTarhan da "Özellikle son kullanıcıların alışverişeğilimlerinin az olduğu sıkıntılı bir dönemde ÖTVindiriminin olması sektörü rahatlatacak. Fiyatdüşüşü ürüne göre değişiklik gösterecektir"açıklamasını yaptı.
'FIRSATIKAÇIRMAYIN' Mobilya mağazasımüdürü Ramazan Kıran,KDV indirimin özellikle yenievlenecek çiftler için fırsatyarattığını dile getirdi. Kıran,şunları kaydetti: "KDV'nindüşürülmesiyle birliktemüşterilerimizden yoğunrağbet görüyoruz. 30 Nisan'akadar mobilyasını yenilemekisteyen ve düğün hazırlığındaolan çiftlerimizi bekliyoruz.Böylece yüzde 10 indirimlemobilyalarını alabilirler."
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