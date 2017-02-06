Doğum yapan annenin çalışma hayatına dönebilmesi için çocuğun bakımını üstlenen büyükanneye maaş verilmesini içeren proje hayata geçiyor. İmzalar bu hafta atılıyor. Bin aile ile planlanan pilot uygulamanın kapsamı, yoğun ilgi üzerine genişletildi. Büyükanneye maaş projesi 7 bin aile ile uygulanmaya başlanacak. Aralarında İstanbul ve Bursa'nın da olduğu 5 ilde 1 yıl sürecek pilot uygulama başarılı olursa, proje yaygınlaştırılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, kamuoyunda büyük ilgi gören 'büyükanne projesi'nin 7 bin aile ile 5 farklı ilde uygulanacağını belirterek, şunları söyledi: "Torununa bakan büyükannelere net asgari ücretin yüzde 30'u kadar destek vereceğiz. Maaşı 2 asgari ücreti geçmeyen anneler yararlanabilecek. Çarşamba günü protokol imzalanacak. Pilot olarak başlattık. Ama kamuoyu algısı çok yüksek oldu." Annenin yarı zamanlı yerine tam zamanlı çalışmayı tercih etmesine yönelik uygulama ile, çocuğun bakımını üstlenen büyükanneye her ay 421 lira ödenecek. İmzaların bu hafta atılmasının ardından, başvurular alınmaya başlanacak. Bu başvurular incelenerek, proje kapsamına alınacak aileler belirlenecek. Mart'ta da büyükannelere maaş uygulaması başlayacak.