Yol Durumu
  1. Lüks haYAT!
  2. Soğan yaktı

başlıyor

Torun bakan büyükannelere maaş projesinde imzalar Çarşamba günü atılıyor, Mart’ta da uygulama başlıyor. Bin aile ile planlanan proje, yoğun ilgi üzerine 7 bin aileye çıkarıldı

Torununa bakana maaş!
Doğum yapan annenin çalışma hayatına dönebilmesi için çocuğun bakımını üstlenen büyükanneye maaş verilmesini içeren proje hayata geçiyor. İmzalar bu hafta atılıyor. Bin aile ile planlanan pilot uygulamanın kapsamı, yoğun ilgi üzerine genişletildi. Büyükanneye maaş projesi 7 bin aile ile uygulanmaya başlanacak. Aralarında İstanbul ve Bursa'nın da olduğu 5 ilde 1 yıl sürecek pilot uygulama başarılı olursa, proje yaygınlaştırılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, kamuoyunda büyük ilgi gören 'büyükanne projesi'nin 7 bin aile ile 5 farklı ilde uygulanacağını belirterek, şunları söyledi: "Torununa bakan büyükannelere net asgari ücretin yüzde 30'u kadar destek vereceğiz. Maaşı 2 asgari ücreti geçmeyen anneler yararlanabilecek. Çarşamba günü protokol imzalanacak. Pilot olarak başlattık. Ama kamuoyu algısı çok yüksek oldu." Annenin yarı zamanlı yerine tam zamanlı çalışmayı tercih etmesine yönelik uygulama ile, çocuğun bakımını üstlenen büyükanneye her ay 421 lira ödenecek. İmzaların bu hafta atılmasının ardından, başvurular alınmaya başlanacak. Bu başvurular incelenerek, proje kapsamına alınacak aileler belirlenecek. Mart'ta da büyükannelere maaş uygulaması başlayacak.
Etiketler:
  • 06 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
misafir misafir

bayanların sigorta öncesi doğum borçlanmasını bekliyen anneler hükümetimizden müjdeler bekliyor

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 06.02.2017 11:14
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar