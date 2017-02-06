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‘Başarı hikayemiz artarak sürecek’

‘Başarı hikayemiz artarak sürecek’
Maliye Bakanı Naci Ağbal, Fitch ve Standard and Poors'un Türkiye'ye yönelik değerlendirmelerine ilişkin, "Kredi derecelendirme şirketlerinin raporları unutulur gider ama Türkiye'nin bu ileriye dönük başarı hikayesi artarak devam eder" ifadelerini kullandı. Farklı ülkelerden Türkiye'de yatırım kararı alan yatırımcıların Türkiye ile ilgili yaklaşımlarının pozitif olduğunu belirten Ağbal, Türkiye'nin, bölgede hem siyasi hem de ekonomik olarak istikrarın sağlandığı, hukuk sisteminin yerleştirildiği, yatırım ortamı bakımından da yatırımcıya güvenin en fazla olduğu ülke konumunda bulunduğunu kaydetti. Gelecek dönemde gerek Avrupa'dan gerek bölge içindeki ülkelerden daha fazla yabancı kaynak olacağına dikkati çeken Ağbal, Türkiye'nin başarı hikayesinin de daha fazla olacağını söyledi.
Etiketler:
  • 06 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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ilhan ilhan

helal lafı koymuş:))

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cevapla 06.02.2017 10:20
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