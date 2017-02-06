15 bin ucuz konut

Başbakanlık Toplu Konut İdaresiBaşkanlığı (TOKİ), emeklileri ev sahibiyapmak için çalışmalarını tüm hızıylasürdürüyor. Emekliler; Anadolu'da ortalama250 liradan, İstanbul ve Ankara gibibüyükşehirlerde ise 350-400 liradan başlayantaksitlerle ve uzun vadeli ödeme koşullarıylaev sahibi yapılıyor. TOKİ, bu yıl, 2016'dakigibi 15 bin emekliyi ev sahibi yapmayıhedefliyor. Konut projelerinden emeklilereyüzde 25'lik kontenjan ayıran TOKİ,emeklilerin konut taleplerini karşılamakiçin arazi üretiminde de yoğun bir çalışmayürütüyor. TOKİ Başkanı Ergün Turan,2016'da 15 bin emekliyi ev sahibi yaptıklarınıbelirterek, "Bundan sonra da her yıl yaklaşık15 bin emekli vatandaşımızı konut sahibiyapmayı hedefliyoruz" açıklaması yapmıştı.
TOKİ'ninprojelerindeyüzde 25kontenjanayırdığıemekliler,kira ödergibi ev sahibiolabiliyor.Bu projelerTOKİ'ninsitesindegörülebiliyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.