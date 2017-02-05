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Vergisini ödeyene indirim

Son 3 yılda vergisini düzenli ödeyenlere yüzde 5’lik indirim geliyor. Bakanlar Kurulu oranı daha da artırabilecek

Vergisini ödeyene indirim
Hükümet aftan sonra gündeme gelen vergisini düzenli ödeyen mükellefe kolaylık için düğmeye bastı. Maliye Bakanı Naci Ağbal, hem vergisini zamanında ödeyen hem de geçmişe dönük vergisel yükümlülüklerini tam olarak yerine getiren mükelleflerle ilgili çalışmayı Bakanlar Kurulu'na getireceklerini belirterek, "İndirim oranı konusunda genellikle yüzde 5 şeklinde bir beklenti var, bu oran da olabilir. Bakanlar Kurulu'nda karar vereceğiz. Bunu farklı senaryolar altında, farklı mükellef grupları itibarıyla çalışıyoruz" dedi. Ağbal, düzenleme kapsamında mükellefin, yararlandığı dönem itibarıyla geçmişe dönük borcu olmaması gerektiğinin de altını çizerek, şunları kaydetti: "Yani belli bir süre 3 yıl olur 5 yıl olur, bizim tercihimiz 3 yıl. Geçmiş 3 yıl her beyannamesini süresinde vermiş, her beyannamesini süresinde ödemiş. Bazen 3-5 bin lira küçük rakamları arada bir kaçırırsınız, bunları dikkate almamak lazım. Beyannamelerin düzenli olarak zamanında verilmiş olması, ödemelerin düzenli olarak zamanında yapılmış olması bir ölçüt olacak. Bu indirimden yararlanılacak dönem itibarıyla herhangi bir vergi borcu olmayacak.
Etiketler:
  • 05 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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