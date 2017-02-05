Turizmde yüzler gülüyor

Yurtdışı rezervasyonların azalmasıyla zor bir dönemden geçen turizm sektörüne yarıyıl tatili ilaç gibi geldi. Özellikle dağ turizmi tesisleri ve termal tesislerde doluluk oranları yüzde 90'ların üzerine çıktı. Günü birlik ziyaretçiler de eklenince tesisler doldu taştı. Fiyatların yüksek olmasına rağmen vatandaşlar imkanlarını zorlayarak tatile çıktı. Uludağ, Kartepe, Kartalkaya, Sarıkamış, Palandöken ve Erciyes gibi dağ tesislerinin yanında Afyon, Yalova ve Bursa gibi termal turizminin merkezlerinde de yoğunluklar yaşandı. Bunun yanında Antalya, Muğla gibi sıcak sahil bölgelerine de ilgi fazla oldu. Tatil hareketinden sadece turizmciler değil, ulaşım sektörü de yararlandı.



'KOMŞUNU AL GEL'E DESTEK

TÜRSAB Genel Sekreteri Çetin Gürcün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Komşunu Al Gel Kampanyası"na ilişkin, "Kampanyanın ciddi bir biçimde takip edilmesi ve olumsuz algının kırılması halinde Avrupa pazarında bir hareketlenme sağlanabilirse ilk etaptaki 8 milyon turist artışı hedefine ulaşılabilir." dedi.

