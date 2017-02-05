Promosyona özel zam

ADIM ADIM ÖDEME
Promosyon almak isteyen emekliler şu kademeleri geçecek:
Öncelikle hangi bankadan emekli maaşı alacağına karar verecek. Yüksek promosyon veren bankayı seçme hakkı var
Seçtiği bankaya giderek 3 yıllık maaş sözleşmesi imzalayacak.
Bu süre içinde başka bankaya geçemeyecek
Bankaya iki tane faturasını (elektrik, telefon gibi) otomatik ödeme talimatı verecek. Bunun için ayrıca bir para ödemeyecek.
Buna ilaveten kredi alacak ya da kredili mevduat hesabı açtıracak.
Banka bu sözleşmenin ardından emekliye maaşına göre parasını hemen ve tek seferde ödeyecek.
Maaşı 1000 liranın altındakilere en az 300 lira, 1000-2000 lira arasında olanlara 375 lira, 2000 liranın üstündekilere 450 lira ödenecek. Banka bu miktarları isterse artırabilecek
Emekli maaşı kaç lira olursa olsun ATM'den ücretsiz ve tek seferde çekebilecek.
Hesabı dolayısıyla emekliden hesap işletim ücreti alınamayacak.
Şu anda hesabı bulunan banka promosyon protokolü imzalamışsa emekli yukardaki şartlarda sözleşme yapıp bankasında devam edebilecek.
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