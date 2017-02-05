Kulede herkese yer verilecek

Başbakan Binali Yıldırım Çamlıca'da görüntü kirliliği oluşturan antenlerin tek bir noktada toplanması için yapılan Küçük Çamlıca TV -Radyo kulesi inşaatında incelemede bulundu. Kulenin 1 ayda biteceğini belirten Yıldırım, "Görüntü kirliliğine neden olan, sağlığa zarar veren çirkinliği ortadan kaldıracağız. Ramazan ayının sonunda kuleyi açmayı planlıyoruz. Bazı yayıncılar, analog yayıncılar 'bize yer kalmayacak' diye endişe ediyorlarmış. 125 Radyo ve TV'ye hizmet verecek. Endişelenmeye gerek yok" dedi. Başbakan Binali Yıldırım ayrıca, bugün kentsel dönüşüm uygulamalarının en büyük etaplarından Fikirtepe'de 13 adet yapı adasında temel atma ve 2 adet yapı adasında ise yıkım işleminin startını verecek. Projeler tamamlandığında 9 bin 189 konut, 571 işyeri, 509 ofis olmak üzere 10 bin 269 adet bağımsız bölüm vatandaşa teslim edilecek. Çipli beton sistemi sayesinde betondan ne zaman numune alındığı, kontrol kırımının ne zaman yapıldığı, hangi kalitede döküm yapıldığı, hangi mühendisce kontrol edildiği anında bilinecek.