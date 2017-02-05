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‘Kriz lafı çelişki’

‘Kriz lafı çelişki’
Mercedes-Benz Türk derektörler Kurulu Başkanı Süer Sülün, "Otomotivde hem üretim hem ihracat rekoru kırıldı. Satış rekoru da geldi. Ev satışlarında da rekor kırıldı. Hem ev hem de otomotiv satışlarında rekor kırılan bir ülkede krizden söz etmek çelişkili" diye konuştu. Sülün Türk ekonomisine güvendiklerini belirterek, yatırıma devam edeceklerini söyledi.
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  • 05 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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