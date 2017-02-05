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Köprüden saniyede 38 lira

Köprüden saniyede 38 lira kazanç
Günde ortalama 1 milyondan fazla araç geçişinin gerçekleştiği dan, geçen yılın sonu itibarıyla elde edilen gelir, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 37 artarak 1 milyar 204 milyon 205 bin liraya yükseldi. Bir başka ifadeyle köprü ve otoyollardan, saniyede yaklaşık 38 lira gelir elde edildi.
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  • 05 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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