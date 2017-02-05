Yol Durumu
  1. Köprüden saniyede 38 lira kazanç
  2. Dul ve yetime de ek ikramiye

’a yeni metro hatları

İstanbul’a yeni metro hatları
Sabiha Gökçen Havalimanı ile Kurtköy arasında hizmet verecek 6 kilometrelik Kadıköy ve Üsküdar'dan başlayan metro hatlarını birbirine entegre edecek. 3 duraklı yeni metro hattı, 2020 yılında hizmete girecek. Projenin Çevresel Etki Değerlendirmesi süreci başlatıldı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nde duyurulan proje tanıtım dosyasında proje bedeli 760 milyon TL olarak belirlendi.
Etiketler: ,
  • 05 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar