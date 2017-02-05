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İşsize hem maaş hem ücretsiz sağlık

İşsize hem maaş hem ücretsiz sağlık
İşsiz kaldıktan sonra maaş alanlar aynı zamanda ücretsiz sağlık hizmetinden de yararlanabilecek. İşten ayrıldıktan sonra son bir yıl içinde 90 gün prim ödemesi bulunanlar 100 gün daha sağlık hizmetinden faydalanıyor. Ancak bu vatandaşlar alıyorlarsa süre maaş aldıkları ay kadar uzuyor. İşsizlik maaşı ödenirken Genel Sağlık Sigortası primlerini de devlet ödüyor. Bu şekilde işsiz kalan ve İŞKUR'dan maaş alanlar kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları eş ve çocukları sağlık tesislerinden ücretsiz yararlanabiliyor.
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  • 05 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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