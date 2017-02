İndirim bereketi

eşya ve küçük ev aletlerinden alınan'nin'a kadar sıfıra çekilmesi ve mobilyada daoranının aynı tarihe kadardüşürülmesi ürünlerin fiyatlarına yansıdı. İndirim den yararlanmak isteyen vatandaşlar da mağazalara giderek alışverişe başladı. Bugüne kadar ihtiyaçlarını erteleyen vatandaşlar bu fırsatı değerlendirmek istiyor. Özellikle evlilik hazırlığı yapanlar içinbirlikte düşünüldüğündebulacak bir avantaj da söz konusu olacak. İndirimde vatandaşlar kadar üretici ve satıcılar da çok memnun oldu. Durgun giden işlerinin açıldığını söyleyen mağaza yetkilileri vatandaşların ilk günden itibaren fiyatları sormaya başladıklarını ve kendilerinin de etiketlerde indirim yaptıklarını belirtiyor. Beyaz eşya da yapılan ÖTV sıfırlanması kararı fiyatlardaindirimlere yol açacak. Buna markaların da yaptığı kampanyalar eklenince vatandaşın kazancı daha da artacak. Aynı şekilde mobilyada yapılan KDV indirimi de fiyatları aşağıya çekmeye başladı. Firmalar kampanyalar düzenliyor.Evlilik hazırlıkları yapanlar ya da ev eşyalarını değiştirme planı bulunanlar 30 Nisan'a kadar alışveriş yaparlarsa daha ucuza ihtiyaçlarını karşılayacaklar. İndirimin ardından mağazalara giden vatandaşlar yeni fiyatlarla alışverişe başladı. İlgi artınca markalar da ek kampanyalarla fiyatları daha da şağı çekiyor.● MOBİAD Başkanı: "Sektörümüze adeta can suyu sağlayacak KDV indirimi çok sayıda firmaya büyük umut olacaktır. Bu indirim 20 sektörü de etkileyecektir."● MOBSAD Başkanvekili"Yüzde 8 KDV'ye geçilmesi, vergilendirmede zarar değil, kayıt altına alınmada artı etki oluşturacak. Perakende satışlarda ciddi bir artış bekliyoruz."● MOSFED Başkanı"Vatandaşlarımıza bir an önce bu 3 ay zarfında mobilya ihtiyaçlarını karşılamalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü ucuzken alsınlar. Vatandaşlarımız yüzde 10 daha ucuza mobilya alacak."● Vestel İcra Kurulu BaşkanıSektöre çok pozitif yansımaları olmasını bekliyoruz. Sektör hareketlenecek ve en az yüzde 6.7'lik ÖTV oranı kadar indirim yapılır. Biz de bu kararı fiyatlarımıza yansıtacağız.● Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği BaşkanıHem tüketiciler hem üreticiler için can suyu olacak, iç pazardaki daralmanın önüne geçecek. En önemli faydası tüketimin ithalata gitmeyerek Türkiye'de kalacak olması.● Züccaciyeciler Derneği BaşkanıLüks ürün sınıfına girmeyen küçük elektrikli ev aletlerindeki KDV ve ÖTV ile çifte vergilendirmeye tabi tutuluyordu. Bu karar nihai tüketici açısından çok sevindirici. Kalıcı olmasını istiyoruz.