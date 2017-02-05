İndirim bereketi

YÜZDE 10'U BULUYOR
Beyaz eşyada yapılan ÖTV sıfırlanması kararı fiyatlarda yüzde 10'u bulacak indirimlere yol açacak. Buna markaların da yaptığı kampanyalar eklenince vatandaşın kazancı daha da artacak. Aynı şekilde mobilyada yapılan KDV indirimi de fiyatları aşağıya çekmeye başladı. Firmalar kampanyalar düzenliyor.
ÇEYİZLER UCUZA GELİYOR
Evlilik hazırlıkları yapanlar ya da ev eşyalarını değiştirme planı bulunanlar 30 Nisan'a kadar alışveriş yaparlarsa daha ucuza ihtiyaçlarını karşılayacaklar. İndirimin ardından mağazalara giden vatandaşlar yeni fiyatlarla alışverişe başladı. İlgi artınca markalar da ek kampanyalarla fiyatları daha da şağı çekiyor.
SEKTÖR ÇOK MUTLU
MOBİLYA SEKTÖRÜNE CAN KATACAK
● MOBİAD Başkanı Alper Bektaş: "Sektörümüze adeta can suyu sağlayacak KDV indirimi çok sayıda firmaya büyük umut olacaktır. Bu indirim 20 sektörü de etkileyecektir."
KAYIT DIŞI AZALACAK
● MOBSAD Başkanvekili Cüneyt Yanıkçıoğlu: "Yüzde 8 KDV'ye geçilmesi, vergilendirmede zarar değil, kayıt altına alınmada artı etki oluşturacak. Perakende satışlarda ciddi bir artış bekliyoruz."
FIRSATI KAÇIRMAYIN
● MOSFED Başkanı Ahmet Güleç: "Vatandaşlarımıza bir an önce bu 3 ay zarfında mobilya ihtiyaçlarını karşılamalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü ucuzken alsınlar. Vatandaşlarımız yüzde 10 daha ucuza mobilya alacak."
FİYATLARA YANSITACAĞIZ
● Vestel İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan: Sektöre çok pozitif yansımaları olmasını bekliyoruz. Sektör hareketlenecek ve en az yüzde 6.7'lik ÖTV oranı kadar indirim yapılır. Biz de bu kararı fiyatlarımıza yansıtacağız.
DARALMA BİTECEK
● Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği Başkanı Ergün Güler: Hem tüketiciler hem üreticiler için can suyu olacak, iç pazardaki daralmanın önüne geçecek. En önemli faydası tüketimin ithalata gitmeyerek Türkiye'de kalacak olması.
KALICI OLSUN
● Züccaciyeciler Derneği Başkanı Ömer Ertuğrul: Lüks ürün sınıfına girmeyen küçük elektrikli ev aletlerindeki KDV ve ÖTV ile çifte vergilendirmeye tabi tutuluyordu. Bu karar nihai tüketici açısından çok sevindirici. Kalıcı olmasını istiyoruz.
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