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Fitch’i dinlemeyen kazandı

Fitch’i dinlemeyen kazandı
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye'nin kredi notunu düşürmesine karşın Türk lirasına güvenenler dolar karşısında bir haftada yüzde 5 kazandı. 'in Türkiye'nin kredi notunu "yatırım yapılabilir" seviyenin altına düşürmesi ve Standard&Poor's'un kredi not görünümünü "negatif"e çekmesine karşın bu hafta diğer para birimleri karşısında yükselişe geçen TL, dolar karşısında bir haftada yüzde 5, euro karşısında yüzde 4 ve sterlin karşısında yüzde 5 değer kazandı. Fitch ve S&P'nin değerlendirmelerinin ardından geçen hafta cuma günü 3,91 seviyesini test eden ve haftayı 3,8690'dan tamamlayan dolar/TL, hafta boyunca düşüş eğiliminde hareket etti ve yurt içi piyasaların kapanışında yaklaşık yüzde 5 değer kaybıyla son 1 ayın en düşük seviyesi olan 3,6870 seviyesine kadar geriledi.
Etiketler:
  • 05 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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